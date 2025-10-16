El Poblense ilusiona con su gran inicio

El Poblense está siendo uno de los protagonistas de este inicio de temporada en el Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo azulgrana, que este mes está de celebraciones ya que se cumplen los 90 años de su fundación, ha regresado con fuerza a una categoría que abandonó en la campaña 2020-21 (entonces era Segunda B y se cambió el formato por la pandemia del coronavirus). La experiencia solo duró una campaña, pero el artífice de la misma, el técnico Óscar Troya, encontró las claves para afrontar una nueva aventura.

La oportunidad ha llegado este año, tras proclamarse campeón balear de Tercera RFEF y lograr el ascenso directo en la temporada 24-25. La ilusión por este éxito no desvió las pautas marcadas desde la dirección deportiva ni desde la directiva que preside Miquel Bennàssar ‘Molondro’. El objetivo era mantener el bloque y reforzarse con jugadores con experiencia en la categoría y, preferentemente, mallorquines. Llegaron Fullana, Nofre y Andrés García, y regresaron a sa Pobla futbolistas como Thomas, Peñafort y Marc García.

Todos se han acoplado casi a la perfección a lo que exige Óscar Troya y se han integrado sin problemas a una plantilla que quiere instalarse en la cuarta categoría del fútbol nacional. Así lo están confirmando los resultados conseguidos en este inicio de Liga, firmando el Poblense unos números que han despertado la ilusión en una afición que no pudo saborear su última presencia en Segunda B.

En zona de ascenso

El equipo azulgrana es quinto tras seis jornadas, plaza que es la última que da derecho a jugar el play-off de ascenso. Con once puntos, registra solo una derrota y ha encadenado cuatro encuentros sin perder. Todo gracias a una fortaleza defensiva que le ha permitido recibir solo dos goles (el que menos) y presumir de cuatro porterías a cero.

En ataque no destaca (cinco tantos, solo hay dos equipos que han marcado menos en un grupo que está viendo mucho goles), pero ha sacado rédito: victorias por 1-0 en casa ante Sant Andreu y Espanyol B y 1-3 en Andratx. Este domingo recibe al Castellón B en sa Pobla, en un duelo para seguir en zona de ascenso.