Pesimismo en la directiva del Sant Jordi: "Solo ponen pegas"

Malas noticias para el Sant Jordi. Tras la inspección realizada esta mañana por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se complica la posibilidad de poder jugar en su feudo el partido de Copa del Rey ante Osasuna.

El club había paliado "todas las deficiencias", según explica el presidente Jaume Gelabert a este diario, pero la inspectora no dio el visto bueno final porque el camión que se utiliza para llevar a cabo la retransmisión televisiva "no pasa".

Por el momento, no hay ninguna decisión oficial y no está completamente descartado que el encuentro pueda disputarse en Sant Jordi, según informa el presidente, pero el asunto "pinta mal".

"No es un no rotundo hasta que no envíen el informe", afirma Gelabert. El dirigente del club palmesano asegura que "lo habían preparado todo bien" para que el choque pudiera disputarse en su campo. "Teníamos el iluminado, las gradas... Todas esas cosas estaban ya cogidas y habladas. Teníamos los presupuestos hechos y las deficiencias controladas. Hasta habíamos podado los árboles para que no se viesen en la televisión", cuenta.

El problema, como expresa el presidente, ha sido el camión. Gelabert sostiene que podrían pensarse algunas soluciones, como llevar "dos unidades pequeñas", pero la inspectora fue "muy reacia a dar una alternativa", según manifiesta el dirigente.

En el caso de que finalmente se confirme que el partido no podrá disputarse en Sant Jordi, la otra opción que hay sobre la mesa en Son Malferit. No obstante, desde el club avisan de que "tampoco es seguro" que el duelo pueda jugarse ahí, ya que el campo también debería ser inspeccionado y ellos no serían los encargados de la logística.

Jaume Gelabert se mostró también visiblemente descontento por el resultado de la inspección, aunque todavía no sea oficial. "Estamos cabreados porque hemos hecho un gran trabajo", afirma.

El presidente reclamó más empatía por parte de la RFEF con los equipos pequeños en este tipo de situaciones: "Hablan del fútbol modesto y después solo ponen pegas. Lo verdaderamente importante es el terreno de juego", proclama.

Por el momento, el Sant Jordi tendrá que esperar al informe final de la Federación. Y en el caso de que no haya suerte, esperar a que el choque pueda jugarse en Son Malferit, algo que tampoco puede garantizarse.