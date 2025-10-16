El Palmer Basket visita al Coruña en una salida complicada

El Palmer Basket quiere revertir la mala dinámica con la que ha comenzado en su temporada de debut en la Primera FEB, con dos derrotas en las dos jornadas que ha disputado. Los de Marco Justo viajan a territoro gallego para enfrentarse al Leyma Coruña este viernes a las 20:45 horas en busca de su primera victoria del curso. Una visita complicada ante uno de los candidatos principales a gobernar con firmeza la categoría de plata del baloncesto español.

Tras haber tenido descanso la semana pasada, el bloque isleño afronta su segundo compromiso consecutivo a domicilio con la única baja del alero luso Nuno Sá. El jugador vinculado del Bàsquet Calvià, Alex Almenta, estará presente en la cita para ayudar al equipo.

El rival del cuadro mallorquín, situado en la segunda plaza, es un equipo llamado a estar en las posiciones de arriba. Ha salido victorioso en los tres partidos que ha disputado hasta ahora en el campeonato, derrotando al Gipuzkoa Basket (63-79), al Oviedo (87-72) y al Hestia Menorca (80-102).

El bando coruñés es el conjunto que menos pérdidas comete de la liga, con 10,3. Además, también son los terceros en la estadística de rebotes totales, con 35. En el aspecto de las recuperaciones, ocupan el cuarto puesto, con 12,6 por contienda, y tienen el segundo mejor rating defensivo de la liga.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha detallado este jueves las claves del choque ante los medios de comunicación. "Tenemos muy claro contra qué equipo jugamos; uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza como candidatos al ascenso directo", ha expresado el técnico canario.

El canario ha asegurado también que afrontan el partido "con la única idea de competir al máximo, hasta el último segundo" y con el objetivo de "llevarse la victoria". "Jugamos en una buena cancha, hay mucha expectación en la ciudad; parece que van a llenar en casi todos los partidos", ha afirmado Justo sobre el Coruña para concluir.