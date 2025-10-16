De Mallorca a Grecia: la reina Sofía impulsa el tir de fona

El Projecte Rodes, la ambiciosa iniciativa del CC Defensora Sollerense que preside Jaume Casanovas se presentó el pasado sábado en el emblemático s’Hort del Rey, junto a la figura del foner esculpida por el felanitxer Jaume Mir. El objetivo es introducir en Grecia el tir de fona y que este deporte autóctono de las islas sea reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El acto contó con la presencia de Joan Toni Ramonell, director general d’Esports del Govern; David Salom y Miquel Àngel Bennàssar, director general y gerente del IME de Palma respectivamente; y Jeroni Matemales, presidente de la Associació Espanyola de Llançament amb Honda.

La protagonista de la jornada fue Joana Llabrés, fonera del club de Sóller, quien compartió la odisea que marcó los inicios del proyecto. Hace algunos años, tras numerosos obstáculos, la mallorquina logró contactar con la reina emérita, Doña Sofía, quien facilitó la conexión con los organismos oficiales griegos. Este proyecto, además del apoyo de la Casa Real, también cuenta con el patrocinio del Mininsterio de Cultura.

El Projecte Rodes cuenta con el apoyo de las instituciones de Balears y del Ministerio de Cultura / P. Bover

Este paso fue clave para consolidar un proyecto que ahora también aspira a que el Tir amb bassetja (o tir de fona) sea reconocido por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Projecte Rodes tiene como objetivo principal promover el tir de fona en Grecia, introduciendo este deporte milenario en los colegios helenos.

Relación con los honderos de Rodas

La iniciativa incluye enseñar la técnica de lanzamiento, las normas de competición y la fabricación de hondas, entre otras actividades relacionadas. Aunque en la antigüedad los griegos eran considerados los segundos mejores lanzadores con honda tras los mallorquines (los lanzadores de Rodas eran muy apreciados por los ejércitos de la época), en la actualidad esta práctica es prácticamente desconocida en el país heleno.

Para impulsar esta tradición, un grupo de catorce representantes de las Illes Balears –ocho de Mallorca, tres de Eivissa y tres de Menorca– viajará a Grecia del 25 de octubre al 4 de noviembre. Con este intercambio, el Projecte Rodes busca no solo revitalizar el interés por el tir de fona, sino también fortalecer los lazos culturales entre las dos regiones y reivindicar el valor histórico de este deporte ancestral.