Leo Mascaró, el mallorquín que jugó con Bielorrusia para ir al Mundial

Leo Mascaró Kapilevich (Ca’n Picafort, 2003) ha cumplido «un sueño que tienen todos los niños cuando son pequeños». El defensa mallorquín debutó el pasado jueves con la selección absoluta de Bielorrusia, el país de su madre, en uno de los partidos de clasificación al Mundial de 2026. Ya fue convocado hace dos años para dos encuentros de clasificación a la Eurocopa, pero no llegó a jugar. Esta vez tuvo la oportunidad de disputar los 90 minutos ante una selección potente: Dinamarca.

El joven zaguero afirma sentirse tan español como bielorruso y se muestra orgulloso de representar los colores de la tierra natal de su madre: «Me siento igual por los dos. A mí me llama la selección de Bielorrusia y yo soy la persona más feliz del mundo y voy a defender Bielorrusia como uno más».

El resultado no fue el deseado (0-6), pero el jugador del Recreativo de Huelva se muestra muy satisfecho con la experiencia vivida. «Fue un privilegio. Fue duro porque esa gente te exige mucho durante todo el partido y tienes que estar en un nivel de concentración máximo. Pero estoy súper contento, porque al fin y al cabo estás jugando con una selección absoluta, jugando contra los mejores del mundo y es un sueño que tienen todos los niños cuando son pequeños: jugar con su selección. Esta es la de mi madre, pero estoy igual de orgulloso. Fue un gustazo y un privilegio», cuenta a este diario.

A pesar de las dificultades y del modesto nivel de la selección bielorrusa, que se sitúa en la última posición en su grupo clasificatorio al Mundial, Mascaró no pierde la fe en disputar un gran torneo internacional: «El sueño no nos lo va a quitar nadie. Nosotros intentamos pelear todos los partidos, aunque a priori siempre nos ven como la selección más floja, pero eso no tiene nada que ver. Nosotros disputamos todos los encuentros como si fuese en una final y siempre intentamos dejarlo todo y ojalá tengamos una buena racha y poder llegar a jugar tanto como una Eurocopa como un Mundial».

Desde 2022, Bielorrusia no puede disputar partidos en su territorio por decisión de la UEFA, que sancionó al país por su apoyo logístico a Rusia en la guerra de Ucrania. Debido a este motivo, la selección juega sus duelos como local en Hungría y a puerta cerrada, algo que Leo considera como un hándicap añadido: «Es un poco complicado porque parece que no estás jugando ni en tu propia casa. Sería muchísimo mejor jugar en nuestro país y encima con nuestra gente. La FIFA y la UEFA decidieron tomar esa decisión y no nos queda otra que seguir adelante e ir acostumbrándonos». Preguntado por su opinión sobre la prohibición, prefiere mantenerse al margen: «No estoy muy puesto en eso y tampoco tengo nada que decir al respecto».

Leo Mascaró presiona a un jugador de Dinamarca. / EFE

Su vínculo con el país no es algo nuevo. Tiene algunos recuerdos de Minsk, la capital, cuando con seis años fue a visitar a sus abuelos maternos. Sin embargo, reconoce que le gustaría explorar y conocer más a fondo la tierra en la que su madre se crió. «No he tenido la suerte de poder visitarla como a mí me hubiese gustado. De las veces que fui con las inferiores y la otra vez que fui con la absoluta apenas salíamos del centro que tenían de la selección, y a mí siempre me han dicho mi madre y mi tía que es una ciudad preciosa y siempre me he quedado con la espinita de no poder visitarla como a mí me hubiese gustado. Es algo que quiero hacer», expresa el mallorquín.

Durante su estancia en la selección, el idioma no ha sido ningún impedimento, ya que su familia le enseñó el ruso desde pequeño, aunque admite que en algunas ocasiones le es difícil hablarlo: «Tuve la gran suerte de que mi madre me ayudara a hablar en ruso. Casi todas las noches me sentaba después de cenar a aprender ruso y es una cosa que lo agradezco mucho. Aparte de mi madre, también mi tía, mi prima y mi abuela son con las que yo lo hablo. Cuando me llamó la selección sí que llamaba dos o tres veces a la semana tanto a mi tía como a mi madre para intentar reforzar un poco más el ruso. Es un idioma muy complicado y al final no lo hablo casi, solo con mi madre. Cuando no me sale una palabra ya cambio al español».

Más allá de la experiencia internacional, Mascaró tiene un objetivo marcado para esta temporada a nivel de clubes: ascender a Primera RFEF con el Recreativo de Huelva, por el que fichó el pasado junio procedente del filial del Sevilla. Aunque la meta es clara, el defensa se mantiene con los pies en el suelo. «Mucha gente nos ve ascendiendo, pero no nos tenemos que volver locos con este tema porque si empiezan a ir las cosas mal, la gente se va a enfadar y empezará a preocuparse mucho. Yo lo digo siempre, hay que ir partido a partido. Tenemos muy buen equipo y yo creo que es partido a partido, entreno a entreno, y a partir de ahí van a ir mucho mejor las cosas», apunta.

Vestir la camiseta del Decano, un club histórico en España, supone un plus de exigencia, pero Leo lo acepta con hambre y valentía: «Cuando en el estadio no funcionan bien las cosas o ven que el equipo no está bien, meten un poco de presión. Pero a mí eso me motiva. Me hace querer darles siempre un esfuerzo más».

El hecho de que un jugador de un equipo de Segunda RFEF sea llamado por una selección absoluta es algo atípico. Leo puede verse sometido a una exigencia física a la que un futbolista de esa categoría no está acostumbrado, aunque afirma que desde el club están gestionando de forma notable este asunto: «En el cuerpo técnico también intentan dosificar la carga de trabajo de todos los jugadores. Están controlando las cargas tanto mías como también la de Néstor, que es un compañero que juega con la absoluta de Guinea Ecuatorial. Te pasas el día entero viajando, muchos entrenos, dos partidos en cuatro días claro… Es complicado de gestionar pero con el trabajo que está haciendo tanto el preparador físico como el cuerpo técnico lo están llevando muy bien. Yo me encuentro súper fresco», sostiene.

Aunque su presente pasa por Andalucía, Mascaró guarda un espacio para Mallorca, la que sigue considerando como «su casa» y donde jugó siete años en las inferiores del equipo bermellón. «Estuve desde infantil de primero hasta el último año de juvenil. He tenido muchos compañeros y muchos entrenadores y con la gran mayoría me sigo llevando muy bien. Siempre que voy de vacaciones los veo a todos. Siempre que pienso en Mallorca es con una gran sonrisa. He hecho compañeros que, para mí, son amigos de verdad», explica.

No descarta volver al club que le vio crecer como futbolista, pero reconoce que sería complicado: «El fútbol da muchas vueltas. Se tendría que mirar, todavía me queda un año en el Recre y nunca voy a decir que no al Mallorca, pero las cosas se tienen que dar para eso», manifiesta. «Me gustaría mucho que mis amigos me vean brillar en mi propia casa, sería un privilegio», confiesa. De momento, disfruta del presente tras cumplir un sueño con Bielorrusia, con la ilusión de seguir defendiendo esa camiseta durante los próximos años.