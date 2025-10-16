La jugadora mallorquina del Barça Patri Guijarro se lesiona y estará tres meses de baja

Varapalo importante para el Barça femenino. El conjunto blaugrana ha anunciado que Patri Guijarro está lesionada y la centrocampista se perderá todo lo que queda de 2025 teniendo en cuenta el tiempo de recuperación necesario.

El club lo ha hecho oficial mediante un comunicado que dice lo siguiente: "La jugadora del primer equipo, Patri Guijarro, tiene una fractura de estrés en el hueso escafoides del pie derecho. Seguirá un tratamiento conservador y el tiempo previsto de recuperación será de 12 semanas".

De este modo, se espera que la futbolista esté alejada de los terrenos de juego los próximos tres meses, lo que supondrá un revés importante para el conjunto de Pere Romeu, que tiene que afrontar partidos clave justamente en este periodo de tiempo.

Si los plazos se cumplen, Patri Guijarro se perdería los siguientes partidos: Granada, Real Sociedad, Deportivo, Real Madrid, Levante, Tenerife, Badalona, Madrid CFF y sería duda para el encuentro ante el Alhama ElPozo. Todo esto en lo que a partidos de la Liga F se refiere.

Además, tampoco podría estar presente en los encuentros de Champions ante el OH Leuven, el Chelsea, el Benfica y el Paris FC, así como la fase final de la Nations League, con España enfrentándose a Suecia en las semifinales, que se disputarán el 24 y el 28 de octubre.

Como viene siendo costumbre desde hace años, Patri Guijarro es una parte fundamental del Barça femenino. Hasta el momento, esta temporada había disputado seis partidos de Liga F y dos de Champions League, siendo titular en todos excepto uno. Además, también suma dos goles y tres asistencias en lo que llevamos de curso.

En el último encuentro ante la Roma, la centrocampista volvió a demostrar su importancia en el esquema del equipo, antes de ser sustituida en el minuto 73 por Clara Serrajordi. Pere Romeu tendrá ahora la difícil tarea de hacer que la baja de una jugadora tan vital se note lo menos posible. No será, ni mucho menos, una tarea sencilla.