Triatlón

Cortes de tráfico en Calvià por la Challenge Peguera Mallorca

La prueba congregará a más de 1.600 triatletas de 49 nacionalidades y provocará también restricciones de aparcamiento

Más de 1.600 triatletas disputarán este año el triatlón Challenge Peguera Mallorca / Aj. Calvià (Rafa Babot)

Redacción Deportes

Palma

La Challenge Peguera Mallorca ultima los preparativos para la prueba, que arrancará oficialmente este viernes con la disputa de la Challenge Women (carrera de 4 km, a partir de las 18:30 h) y tendrá su plato fuerte este sábado, a partir de la 9 de la mañana.

La disputa de Challenge Peguera Mallorca, que congregará a más de 1.600 triatletas de 49 nacionalidades, provocará cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento este sábado 18 de octubre desde la mañana al mediodía en gran parte del municipio de Calvià.

Las zonas principalmente afectadas serán las siguientes: 

  • Peguera (de 7 a 19 h)
  • es Capdellà ( de 8 a 14 h) 
  • Calvià (de 8 a 14 h)
  • Son Bugadelles (de 8 a 14.15 h)
  • Magaluf (de 8 a 14.30 h)
  • Son Ferrer ( de 8 a 15 h)
  • El Toro ( de 8 a 15 h) 
  • Santa Ponça (de 8 a 15 h)
  • Nova Santa Ponça (de 8 a 15 h)
  • Costa de la Calma (de 8 a 15 h)

La organización cuenta con diferentes formatos informativos desde los que se pueden revisar las restricciones previstas en cada zona y la duración de las mismas:

Revista del residente

Mapa de tráfico

Web del residente

Desde la organización se ruega a las personas que deban circular ese día por Calvià, que planifiquen los trayectos con tiempo, y en lo posible, que eviten el tráfico por las zonas afectadas en los horarios establecidos.

