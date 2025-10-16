Triatlón
Cortes de tráfico en Calvià por la Challenge Peguera Mallorca
La prueba congregará a más de 1.600 triatletas de 49 nacionalidades y provocará también restricciones de aparcamiento
La Challenge Peguera Mallorca ultima los preparativos para la prueba, que arrancará oficialmente este viernes con la disputa de la Challenge Women (carrera de 4 km, a partir de las 18:30 h) y tendrá su plato fuerte este sábado, a partir de la 9 de la mañana.
La disputa de Challenge Peguera Mallorca, que congregará a más de 1.600 triatletas de 49 nacionalidades, provocará cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento este sábado 18 de octubre desde la mañana al mediodía en gran parte del municipio de Calvià.
Las zonas principalmente afectadas serán las siguientes:
- Peguera (de 7 a 19 h)
- es Capdellà ( de 8 a 14 h)
- Calvià (de 8 a 14 h)
- Son Bugadelles (de 8 a 14.15 h)
- Magaluf (de 8 a 14.30 h)
- Son Ferrer ( de 8 a 15 h)
- El Toro ( de 8 a 15 h)
- Santa Ponça (de 8 a 15 h)
- Nova Santa Ponça (de 8 a 15 h)
- Costa de la Calma (de 8 a 15 h)
La organización cuenta con diferentes formatos informativos desde los que se pueden revisar las restricciones previstas en cada zona y la duración de las mismas:
Desde la organización se ruega a las personas que deban circular ese día por Calvià, que planifiquen los trayectos con tiempo, y en lo posible, que eviten el tráfico por las zonas afectadas en los horarios establecidos.
