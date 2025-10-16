Cortes de tráfico en Calvià por la Challenge Peguera Mallorca

La Challenge Peguera Mallorca ultima los preparativos para la prueba, que arrancará oficialmente este viernes con la disputa de la Challenge Women (carrera de 4 km, a partir de las 18:30 h) y tendrá su plato fuerte este sábado, a partir de la 9 de la mañana.

La disputa de Challenge Peguera Mallorca, que congregará a más de 1.600 triatletas de 49 nacionalidades, provocará cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento este sábado 18 de octubre desde la mañana al mediodía en gran parte del municipio de Calvià.

Las zonas principalmente afectadas serán las siguientes:

Peguera (de 7 a 19 h)

es Capdellà ( de 8 a 14 h)

Calvià (de 8 a 14 h)

Son Bugadelles (de 8 a 14.15 h)

Magaluf (de 8 a 14.30 h)

Son Ferrer ( de 8 a 15 h)

El Toro ( de 8 a 15 h)

Santa Ponça (de 8 a 15 h)

Nova Santa Ponça (de 8 a 15 h)

Costa de la Calma (de 8 a 15 h)

La organización cuenta con diferentes formatos informativos desde los que se pueden revisar las restricciones previstas en cada zona y la duración de las mismas:

Revista del residente

Mapa de tráfico

Web del residente

Desde la organización se ruega a las personas que deban circular ese día por Calvià, que planifiquen los trayectos con tiempo, y en lo posible, que eviten el tráfico por las zonas afectadas en los horarios establecidos.