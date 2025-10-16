Fútbol
Cata Coll visita la East Mallorca Girls Cup
La jugadora del Barcelona ha disfrutado de la jornada inaugural y ha seguido las evoluciones del equipo al que da nombre
Nervios, fútbol, goles y mucha ilusión. Con estos ingredientes ha arrancado una nueva edición de la East Mallorca Girls Cup, que en su jornada inaugural ha recibido una visita muy especial, la de la jugadora mallorquina del FC Barcelona, Cata Coll, quien ha vivido en primera persona las evoluciones del torneo y de la selección infantil a la que da nombre.
La portera de Pòrtol, que acaba de renovar con su equipo, ha asegurado “estar contenta de asistir al torneo, para disfrutarlo y apoyar a las jugadoras”. En la primera jornada, su combinado ha estrenado su casillero de victorias, lo mismo que la Academia Vicente del Bosque. Todavía no lo han podido hacer los otros representantes insulares, sumando un punto el San Francisco y todavía sin puntuar La Salle. En esa misma categoría, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Chelsea ya han demostrado parte de su potencial.
En categoría cadete, el Mallorca Internacional ha comenzado con victoria, mientras que el San Francisco ha caído en su debut ante el Athletic Club. También han arrancado con victoria otros rivales a batir como son el Real Madrid o el Chelsea. En categoría alevín, La Salle ha cedido en el estreno ante el Sporting de Portugal, debutante en el torneo, y el RCD Mallorca ante el Djurgardens sueco, uno de los muchos equipos nórdicos que participan en la competición. El vigente campeón, el FC Barcelona, también ha iniciado con un triunfo la defensa del título.
