Trote
Sentido homenaje a Sebastià ‘Castelar’ en el ‘Premi RSHM’
Joan Toni Riera tuvo un emotivo recuerdo del impulsor de la Peña Bonanza en Son Pardo
El triunfo de Il Capo Mar en el ’Premi Real Societat Hípica de Mallorca’ disputado ayer en el Hipòdrom Son Pardo estuvo plagado de emotividad sobre la línea de meta. Joan Toni Riera celebró el triunfo señalando hacia el cielo, en un emotivo recuerdo a Sebastià ‘Castelar’.
‘Es Boveret’ rindió un sentido homenaje al recientemente fallecido y alma mater de la Peña Bonanza, Sebastià Riera, creador, impulsor y propietario de ejemplares como Magic Mar y Miss Blaugrana Mar, primer y segundo clasificado en la última edición del ‘Gran Premi Nacional’ disputado el pasado mes de mayo.
Joan Toni Riera e Il Capo Mar no fallaron en Son Pardo, puesto que lo tuvieron claro desde el lanzamiento de la prueba, decididos a triunfar en la carrera estrella de la jornada Premium.
Después de relevar a Jaleo BJ, con Joan Carles Rotger en cabeza del grupo, Il Capo Mar no tuvo rival para incrementar su cosecha de victorias, logrando la número 26, mientras que en Kuky di Monmes, con Toni Frontera firmó su tercer triunfo consecutivo.
Por su parte, el ejemplar de la Cuadra SES Racing Team, Kavani, del entrenamiento de Toni Ripoll, disputará mañana en el hipódromo de Chartres, el ‘Prix des Amis de l’hippodrome’, mientras Mode du Vallon, de la familia Adrover estará en el ‘Prix Alpine Store Mantes’.
