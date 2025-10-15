El Govern balear reconoce a 67 personas como deportistas de alto rendimiento

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha aprobado una nueva resolución por la que se reconoce la condición de deportista de alto rendimiento a 67 personas de las Illes Balears, de acuerdo con la convocatoria correspondiente a octubre de 2025.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), representa un nuevo paso en el compromiso del Govern con el fomento de la excelencia deportiva y el reconocimiento del esfuerzo, la dedicación y el talento de los deportistas del archipiélago.

El documento incluye la relación de los 67 deportistas reconocidos como de alto rendimiento, tras el proceso de valoración llevado a cabo por la Comisión de Evaluación, que ha revisado las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2025. El procedimiento ha incluido la elaboración de listas provisionales, la tramitación de alegaciones y la aprobación de la lista definitiva, siguiendo los criterios establecidos por el Decreto 91/2015, que regula el reconocimiento de los deportistas de alto rendimiento en las Islas Baleares.

Las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante el conseller de Turismo, Cultura y Deportes en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución, o bien presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses.

Con este reconocimiento, el Govern de las Illes Balears reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de cohesión y progreso social, y muestra su apoyo al talento y a la trayectoria de los 67 deportistas reconocidos de todas las islas.

Beneficios y apoyo institucional

La condición de deportista de alto rendimiento conlleva beneficios específicos y apoyo institucional, como el acceso a recursos, servicios y ayudas que facilitan la compatibilidad entre la práctica deportiva de alto nivel y la formación académica o profesional.

Esta actuación se enmarca dentro de la voluntad de la Conselleria de fomentar la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado del deporte balear en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.