La ‘East Mallorca Girls Cup’ 2025 alza el telón

El Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor ha acogido la presentación de una nueva edición de la ‘East Mallorca Girls Cup’, que se disputará del 16 al 19 de octubre en Cala Millor, Son Servera, Sant Llorenç y Capdepera y que este año llega a su séptima edición. Se trata de uno de los mejores torneos femeninos de fútbol base que se disputan en Europa y en el que participan equipos de la talla del FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City o Chelsea, entre otros. Este año reunirá a más de 1.100 jugadoras de entre 12 y 16 años, repartidas en 57 equipos -cuatro más que en 2024-, de 11 países.

El director del torneo, Tóbal Tudurí, que ha agradecido la presencia de la madrina de esta edición y el apoyo de las instituciones, ha destacado que “se trata del mejor torneo de fútbol base femenino de Europa porque así nos lo dicen los equipos que participan y por eso repiten”, algo que también se refleja en el crecimiento del torneo, “pasando de ocho equipos cuando empezamos, a 60 ahora y con el objetivo de llegar a los 100 en 2029 o 2030”. Finalmente, ha subrayado como novedad “la participación de los equipos mallorquines, con dos conjuntos de La Salle, del San Francisco y de la Academia Vicente del Bosque, además del Mallorca y la selección Cata Coll”.

La árbitra Amy Peñalver posa con el cartel del torneo junto a Pep Álvarez y Tòbal Tudurí / Ariane Gramelspacher

Por su parte, la árbitra Amy Peñalver, ha reconocido que “es un placer ser la madrina de esta edición” y que “es importante apostar por estos torneos porque luego se ven los resultados, que las niñas tengan esta oportunidad y puedan vivir esta experiencia es clave porque es cuna de las jugadoras del mañana y un espejo para futuras generaciones”.

Finalmente, el gerente del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç, Pep Álvarez, ha recalcado la importancia del torneo porque “pone la zona en el mapa futbolístico, además de reafirmar nuestra apuesta por el fútbol femenino, dándole visibilidad y recursos”. Álvarez también ha añadido la repercusión en “pernoctaciones, el impacto económico y el beneficio para la hostelería, reafirmando que turismo y deporte van de la mano”.

Organizado por Menorca Events, la ‘East Mallorca Girls Cup’ cuenta con el respaldo institucional del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç, la Fundació Mallorca Turisme y los fondos del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern balear.

La entrada será gratuita y los partidos también se podrán seguir en directo en You Tube. Toda la información, el calendario y los horarios del torneo se pueden consultar en la página web www.eastmallorcacup.com.