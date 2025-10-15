De un colegio de Palma a soñar con arbitrar en los Juegos Olímpicos

En un deporte dominado por el continente asiático y en el que el arbitraje tiene voz de hombre, una mallorquina está decidida a hacer historia. Un recorrido que empezó por casualidad en un colegio de Palma y que podría terminar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Ella es Amparo Meca.

La colegiada atiende a este diario por teléfono desde Finlandia en un pequeño hueco del mediodía; se encuentra allí arbitrando el Arctic Open, un torneo internacional celebrado en la ciudad de Vantaa. Sin embargo, toda esta historia empezó veinte años atrás, en 2005, en un pequeño pabellón de Palma: «Mi relación con el bádminton empezó en el colegio, como una extraescolar, cuando tenía 15 años», recuerda Amparo Meca.

Pero su andadura raqueta en mano no duró más de dos o tres años, tiempo suficiente para comprobar que lo que a ella realmente le gustaba era la silla de árbitro. Y, según explica, fue por casualidad: «Un día mi entrenador me comentó que se iba a Menorca a hacer el curso de árbitro y yo dije: ‘Ay, pues voy a probar’. Nunca me había interesado, pero decidí intentarlo». Desde entonces, tuvo claro que había encontrado su sitio: «La verdad es que me gustó bastante. Desde entonces, desde 2005 que me saqué el curso, ya no he parado».

Amparo Meca comenzó con solo 15 años arbitrando a escolares y juveniles en Mallorca. Una isla en la que, pese a que tal vez no se conozca, destaca, existen diversos clubes de bádminton y muchos jóvenes federados: «Tenemos muchos Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19, pero no se conoce mucho porque aquí no organizamos tantos torneos y no resuena. Pero sí tenemos buenos jugadores a nivel nacional».

Tras dos años dirigiendo, la primera oportunidad mayúscula llamó a su puerta: «En mi primer gran evento todavía no tenía ni 18 años, tenía 17. Fui a arbitrar el Open de Polonia». «Fue una experiencia inigualable. A partir de ahí, decidí que no quería quedarme arbitrando solo en España, que quería moverme internacionalmente, y fui poco a poco subiendo de categoría», relata.

La colegiada muestra una tarjeta durante un encuentro. / A.M. | Badminton Photo (Yves Lacroix)

Ahora, Meca ha roto el techo del arbitraje español y ha conseguido llegar al nivel más alto al certificarse como Umpire (como se le llama al árbitro de silla en bádminton): «Soy la primera árbitro española BWF (Badminton World Federation), lo que significa que soy árbitro a nivel mundial». Este es un hito para el deporte español: «La verdad es que la Federación está muy orgullosa de este logro. Aparte de que soy la primera española, también soy la árbitro femenina más joven de Europa en tener esta titulación con 35 años». Y es que, según detalla, no es nada fácil conseguir escalar niveles con tanta rapidez: «Hay gente que lo consigue con 40 o 45 años, pero hacerlo con menos la verdad es que es todo un logro porque te exigen muchos años de experiencia y pasar muchos niveles».

Ahora, a Amparo Meca solo le queda una gran casilla a la que poner el ‘check’: los Juegos Olímpicos. La mallorquina espera y desea poder formar parte del conjunto arbitral de bádminton en Los Ángeles 2028: «Sería la primera española en arbitrar en unos Juegos Olímpicos en bádminton, no ha habido nadie antes». Pero, ¿de qué depende que Meca pueda ser elegida? «Yo no puedo hacer absolutamente nada», afirma. «Es la Federación Mundial con su comité de árbitros la que decide quiénes van en cada ciclo. Suelen mirar la trayectoria de cada árbitro, los torneos que ha hecho, cómo lo ha hecho… y entonces deciden», explica la árbitro.

Sin embargo, Meca cuenta con un gran punto a favor: «Tengo bastantes papeletas porque, desde hace unos años, el Comité Olímpico Internacional exige que a nivel arbitral, todos los deportes consigan tener un 50% de árbitros tanto masculinos como femeninos». Así, en un mundo dominado por hombres, esta norma favorece a la mallorquina. «Yo cruzo los dedos y espero que, si no me cogen para Los Ángeles, pueda al menos ir en 2032», reza Amparo Meca. Una mujer pionera que busca seguir escribiendo su nombre en la historia del bádminton internacional.