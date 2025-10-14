Paula Barceló, tras conquistar su segundo mundial: “El triunfo ha llegado antes de lo que esperábamos"

Paula Barceló (CN Arenal) llega a Palma bañada en oro por segunda vez. Dos días después de ganar el campeonato mundial de 49er FX en Cagliari, sigue sin creerse el éxito que ha logrado junto a la canaria María Cantero (Real Club Náutico de Gran Canaria): “El triunfo ha llegado antes de lo que esperábamos. Ha sido una semana muy dura y hemos sido muy regulares. Estoy muy contenta".

No le entregaron una medalla de oro, pero sí una figura similar a un dimonió hecho con un material parecido al cartón. Su trofeo de campeona pesa poco. Algo más de medio kilo. Aunque más allá de eso, ya forma parte de uno de los mayores trofeos de la regatista mallorquina.

Unos minutos después de vencer en la Medal Race, aseguró que estaba en shock porque se le acumularon los sentimientos. "Cuando cruzamos la línea de meta sentí una explosión de emociones y de alegría. Hemos hecho mucho trabajo. Especialmente en los últimos cuatro meses. La medalla ha sido el regalo al esfuerzo", cuenta.

Esta victoria la ha logrado con María Cantero, que aunque compitieran en la Copa América juntas, fue la primera vez en una clase olímpica: "A partir de allí, salió el proyecto para los Juegos Olímpicos para Los Ángeles 2028 y la verdad es que de momento me va muy bien. Hay mucha conexión entre nosotras, que hemos sido tripulantes y patronas, y conocemos el rol y hace que todo sea más fácil".

Esta medalla le deja un sabor de boca totalmente diferente que su primera victoria mundial junto a Támara Echegoyen en Australia en 2020. "Son diferentes. Las dos son especiales. El que conseguimos en Oceanía llegamos después de retirarnos por una lesión en el Mundial anterior, y tras ganar nos dio la plaza para los Juegos de Tokio. Y este hace poco tiempo que empezamos juntas, dar esta alegría y esta sorpresa es muy especial para nosotras y para la gente que ha apostado desde el principio", señala.

“Al final, el resultado es un regalo. Sabíamos que independientemente del puesto estábamos muy contentas de lo que habíamos hecho durante la semana. Desde el primer día hasta el último, hemos sido el único equipo que ha estado en posición de podio. Es un buen chute de motivación para seguir porque el camino hasta Los Ángeles es muy largo y demuestra que vamos por el buen camino", añade.

Con este título mundial han comenzado el ciclo olímpico por todo lo alto: "Es un privilegio. Si te miran es porque en algún momento has demostrado que puedes estar allí. Tenemos muchas ganas, pero hay muchas cosas para ver. En dos semanas volvemos a Santander para comenzar la pretemporada".

Es un éxito que demuestra el esfuerzo de la mallorquina por partida doble: está en la élite de su deporte y se ha graduado de Medicina este año. “Las dos te llenan mucho. Me matriculé en Medicina en 2014, dejé tres años la matrícula para ir a Tokio. Ha sido un camino largo, pero poder matricularme y acabar este año ha sido una satisfacción. Ganar el Mundial ha sido muy especial", agrega.

Ha sido recibida por una veintena de personas. Sus padres, amigos, autoridades políticas como Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes: Pedro Bestard, conseller insular de Deportes; y Toni Prats, director insular. Tampoco quisieron perderse la llegada de Paula Barceló Ferran Muniesa, gerente del CNA; José Ramón Picó, presidente del CNA; Joan Sabater, director deportivo del CNA; Cati Darder, presidenta de la Federación balear de Vela; Jordi Castro, director deportivo; y Miki Bover, director de tecnificación.

Este éxito es una declaración de intenciones de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: "Nuestro objetivo es conseguir una medalla o estar en disposición por pelearla. Puede pasar cualquier cosa, pero saber que estás en la terna es algo muy satifactorio"

Ahora le toca disfrutar de unas merecidad vacaciones: "Lo primero que haré será descansar. He dormido poco esta semana. Estudiaré un poco porque también me he apuntado a un curso de ecografía y disfrutaré de la familia y de los amigos porque pasamos mucho tiempo fuera entrenando. Aprovecharé para hacer lo que más me gusta”.