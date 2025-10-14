Marga Prohens, abonada 3300 del Palma Futsal

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, se ha convertido oficialmente en la socia número 3300 del Palma Futsal. El presidente del club, José Tirado, le ha hecho entrega del carnet simbólico en el Consolat de Mar, en un gesto que cierra de forma especial otra exitosa campaña de abonados y que refleja el crecimiento imparable de la masa social del club.

Aunque esta temporada el número de socios ha superado los 3400, desde el club se ha querido mantener el número 3300 reservado para ella, coincidiendo con el número de abono que ha llevado simbólicamente durante las últimas temporadas. Un detalle institucional que reafirma su vínculo con el proyecto y con el deporte balear.

Prohens, gran aficionada al fútbol sala y seguidora fiel del equipo en los últimos años, ha mostrado en numerosas ocasiones su cercanía y apoyo. De hecho, hace unas semanas visitó al primer equipo en Son Moix, donde recibió de manos del capitán Carlos Barrón la tercera camiseta de esta temporada, inspirada en la bandera del archipiélago y con los nombres de todos los municipios de las islas. Durante aquella visita, la presidenta subrayó que «el Illes Balears Palma Futsal es el equipo de esta tierra», y agradeció el arraigo del club con la sociedad balear.

Con su incorporación como socia un año más, Prohens refuerza su compromiso con una entidad que no solo representa al deporte balear dentro y fuera de las islas, sino que se ha consolidado como un referente nacional e internacional, tanto por sus éxitos deportivos como por su modelo de gestión.

La entrega del carnet simboliza también el cierre oficial de una campaña de abonados que ha vuelto a superar los 3000 socios por temporada. Una cifra que, sumada a la asistencia habitual en Son Moix, demuestra el enorme interés que despierta el equipo. El club ha tenido que buscar fórmulas para aumentar el aforo destinado a abonados y responder así a una demanda creciente que no deja de crecer año tras año.

El Palma Futsal afronta una nueva temporada repleta de retos, con el respaldo de una afición cada vez más fiel y de unas instituciones que acompañan y reconocen el papel del club como embajador del deporte balear. Como ha dicho la propia presidenta en más de una ocasión: «Soy una forofa más». Y desde hoy, también, una abonada más.