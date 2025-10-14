Enric Mas, operado de varices en la pierna izquierda

El ciclista mallorquín Enric Mas (Movistar) ha sido intervenido de las varices de su pierna izquierda que le habían generado molestias en los últimos meses. La previsión es que, si la evolución es favorable, pueda iniciar su preparación invernal en las próximas semanas.

La operación de las formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda a la que se sometió el lunes el corredor mallorquín fue "satisfactoria" y se desarrolló "según lo previsto y sin incidencias", informa el equipo ciclista en sus redes sociales.

"En los próximos días, el ciclista acudirá a las revisiones médicas correspondientes y, si la evolución es favorable, iniciará su preparación invernal en las próximas semanas. El equipo agradece el interés y las muestras de apoyo recibidas", añade el mensaje, que se acompaña con una foto del corredor en la que aparece sonriente y con la pierna vendada.

Mas, de 30 años, se tuvo que retirar de la pasada edición del Tour de Francia en el trascurso de la etapa reina en los Alpes por molestias en la rodilla izquierda. Movistar comunicó el pasado 5 de agosto que el ciclista balear sufría una tromboflebitis en esa pierna que le iba a impedir competir esta temporada, por lo que no pudo disputar La Vuelta, en la que ha sido segundo clasificado en tres ediciones (2018, 2021 y 2022).

El conjunto que dirige Eugenio Unzué, donde Mas milita desde 2020, no ha concretado plazos de recuperación, pero si no hay contratiempos, cuenta con que esté a punto para el comienzo de la próxima campaña. El corredor de Artà renovó el pasado mes de mayo con Movistar hasta 2029, por lo que cumplirá en esa fecha diez años de permanencia en la única escuadra española del World Tour