David Ferrer, el mallorquín que "persigue un sueño" en Chipre

El mallorquín David Ferrer, de 18 años, ha hecho las maletas rumbo a un país que pocos pondrían en el mapa futbolístico: Chipre. Mientras la mayoría de jóvenes jugadores de la isla sueñan con dar el salto a la Península o alguna cantera potente del continente, Ferrer ha decidido irse "a perseguir un sueño" a un destino atípico. El delantero aterrizó en septiembre en el juvenil del Pafos tras salir del División de Honor del Real Mallorca. En menos de un mes ya se ha entrenado con el primer equipo, que, por si fuera poco, está debutando esta temporada en la Champions League.

A pesar de que su decisión de marcharse a un país como Chipre pueda parecer arriesgada o, cuanto menos, sorprendente, David sostiene que se ve "muchos años" jugando allí. "Se está muy bien y el fútbol tiene mucho nivel, disfruto mucho jugando aquí. Espero poder quedarme un largo tiempo", declara para este diario.

"La oportunidad me surgió gracias a mi representante. El Pafos buscaba un extremo de mis cualidades, él pensó en mí y llamó a mis padres. Después de esa llamada, le preguntó a mi padre si yo estaba dispuesto a irme allí y dejar todo atrás. Yo, nada más me lo dijo mi padre, le dije que sí, encantado de irme fuera a perseguir mi sueño, que es ser futbolista profesional", cuenta el mallorquín.

Su llegada, además, coincide con la primera clasificación del club chipriota, fundado en 2014, para la Champions League. Por ese motivo, el juvenil también disputa esta temporada la UEFA Youth League, en la que Ferrer debutó el pasado 30 de septiembre ante el Bayern Múnich.

David Ferrer intenta zafarse de dos defensores del Bayern Múnich. / D.F.

Su rutina desde que llegó es sencilla pero constante: desayuna, come y cena en la residencia del club, pasa por el gimnasio, entrena y aprovecha el tiempo libre para estudiar inglés y entender mejor a sus nuevos compañeros. Sin embargo, asegura que no se le hace "pesada". "Nos dejan salir siempre que queramos e ir donde queramos", afirma.

También destaca el cambio que ha tenido que realizar en su dieta debido a que el juego allí es "más físico". "He tenido que empezar a ganar masa muscular e intentar ponerme fuerte con la alimentación para poder rendir mejor en el campo", narra.

Lo que más le ha gustado en el poco tiempo que lleva es "la amistad" que ha formado con la gente de fuera. "Son unas grandes personas y unos grandes amigos, en el poco tiempo que llevo ya los considero como mi familia. Me han ayudado muchísimo porque las primeras semanas lo pasé muy mal y estoy muy agradecido de que me hayan ayudado".

A pesar que ha hecho pronto buenas migas, Ferrer no deja de extrañar a sus personas más cercanas: "Echo mucho de menos ese cariño que te da la familia. Las comidas familiares, cuando iba a desayunar con mi abuela, despertar al lado de tu novia… Esos momentos del día a día cuesta mucho afrontarlos ahora porque estás solo y ya no dependes de tus padres, dependes de ti mismo".

El buen rendimiento que ha mostrado en estas primeras semanas le ha otorgado la oportunidad de poder entrenar con el primer equipo bajo las órdenes del español Juan Carlos Carcedo. No obstante, David se mantiene humilde y con los pies en la tierra: "Veo difícil debutar este año con el primer equipo o jugar en Champions, hay mucha competencia. Si Dios quiere habrá una oportunidad, pero hay que trabajar mucho y con constancia para lograr ese objetivo. Con trabajo y sacrificio se puede conseguir", concluye.