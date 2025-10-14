Cata Coll: "Estoy muy contenta, me siento más madura"

La mallorquina Cata Coll, portera del Barcelona y la selección española de fútbol, celebró este martes, en la previa del duelo de Liga de Campeones ante el Roma, su renovación hasta 2029 con el club blaugrana y aseguró que se siente una jugadora "más madura". "Me encuentro muy bien, estoy muy contenta por la renovación, me siento más madura, con más experiencia", comentó en rueda de prensa desde Roma.

Coll, de 24 años, es indiscutible en el combinado azulgrana, 40 veces titular la pasada temporada y en cinco ocasiones en la presente. El Barcelona sólo ha encajado dos goles en este inicio de temporada, mérito que la meta quiso compartir con el resto del equipo: "Presionamos bien y defendemos bien. Y eso creo que es el triunfo de un equipo. Entrenamos al 100%, no nos podemos relajar ahora".

El miércoles, a las 21.00 horas (19.00 GMT), se medirá a un Roma que llega dolido por la derrota ante el Real Madrid en la primera jornada de 'Champions', con ganas de revancha tras la derrota sufrida en 2023 en el Estadio Olímpico de la capital italiana y como líder de la Serie A italiana. "Sabemos que es un equipo muy intenso, con delanteras que salen a la contra, pero tenemos que jugar a nuestro juego para llevar la victoria a casa. Tenemos mucha motivación, más que nunca", aseguró. "Son italianas, sabemos como viven el fútbol porque hemos jugado contra ellas en la selección. No será fácil con un estadio lleno de aficionados, pero eso será una manera de motivarnos también", añadió.

Coll habló también de la baja de la polaca Ewa Pajor, afectada del complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas. El Barcelona pierde a una delantera que había rubricado ocho goles y tres asistencias en este inicio de campaña. "Sabemos todo lo que nos aporta, es una baja muy importante pero creo que podemos hacer igual con el resto y así lo demostraremos", comentó.

La guardameta suma 17 títulos en seis temporadas como azulgrana –una de ellas cedida al Sevilla FC-, acumula un total de 95 apariciones en el combinado barcelonista, dejando en 61 de ellas la portería a cero. Hasta el momento, sólo 39 goles encajados bajo los tres palos azulgranas avalan su continuidad como culé por cuatro temporadas más.