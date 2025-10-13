El Torneo October Shotgun cierra su gran temporada

El Golf Ibiza será el escenario del Torneo October Shotgun, el evento que marca el final de una temporada llena de grandes momentos y participación excepcional. Tras el éxito de las diferentes competiciones celebradas a lo largo del año, se despide la temporada con una jornada lúdico-deportiva que reunirá a golfistas de todos los rincones de España, dispuestos a dar la talla en una cita que ha despertado un gran interés entre los aficionados. Los participantes disfrutarán de un recorrido de 18 hoyos, con categorías mixtas y premios especiales que añadirán emoción a la jornada.

El torneo culminará en el restaurante Hoyo 19, donde se celebrará un cóctel y entrega de premios en un ambiente festivo y de celebración. Además, tanto jugadores como acompañantes tendrán acceso a las instalaciones de Golf Ibiza durante todo el día. Este evento cuenta con el apoyo de Ibiza Travel, Fomento de Turismo de la isla de Ibiza, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, entre otros colaboradores que hacen posible este gran cierre.