Pilotades: Suspendidos más de 150 partidos por la mala climatología

La dana Alice ha provocado que en este pasado fin de semana fueran suspendidos más de 150 partidos de fútbol en Mallorca. El pasado viernes la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ya avisó de que habría fuertes lluvias y tormentas tanto el sábado como el domingo, por lo que aplazó dos partidos y apeló a la responsabilidad de los clubes, árbitros y entrenadores a la hora de suspender los encuentros si el tiempo era muy inestable para preservar la seguridad e integridad de todos. El mayor número de partidos que no se pudieron jugar se dio ayer por la tarde, con más de cien. Incluso ya el viernes por la noche se suspendieron tres duelos por la fuerte lluvia.

Ahora se buscarán fechas para su disputa

La FFIB, en este caso el Comité de Competición, esta semana designará el día de la disputa de los encuentros aplazados y suspendidos, siempre y cuando los responsables de cada equipo no hubieran decidido una fecha para que se jugara el encuentro.

Tablas del Balears femenino ante el Samper

El Balears femenino logró salvar un punto ante el Samper (1-1) al marcar Joana Roig en el minuto 90, en la sexta jornada de la Segunda División. Las blanquiazules jugaron con Blanca Noguera, Andrea Alcaide, Valca, Abigail (Julia), Nerea (Joana Roig), Naroa (Laura Rosselló), Neus Perelló, Marina Crespo, Fátima (Sofía Rojas), Montané y Úrsula (Magda).

Balears B y Mallorca femenino empatan a uno

En la Tercera División femenina, el esperado duelo entre los dos equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla, el Balears B y el Mallorca Internacional, finalizó con empate a uno tras marcar y dominar cada conjunto en una parte. Los otros resultados de esta cuarta jornada son: Algaida, 2-Constància, 2; Collerense, 2-Son Sardina, 2 e Independiente, 2-Sant Lluís, 0. El duelo Manacor-Ciutadella se jugará el 26 de octubre. La tabla en estos momentos la lidera el Mallorca Internacional, seguido a un punto por el Collerense y el Independiente.

El ETB Calvià suma su quinta victoria seguida

El ETB Calvià lidera la tabla en la Tercera División de fútbol sala tras ganar por 7-4 al Fisiomedia Manacor y sumar así su quinta victoria consecutiva. Los otros resultados de la jornada fueron: Joves d’Inca, 7-Inter Campos, 4, Son Oliva, 4-Juan de Ávila, 2 y Entreculturas Montesión, 4-Urbanitzacions, 2.

Buen arranque balear en Honor juvenil futsal

La División de Honor Juvenil Nacional de fútbol sala arrancó este fin de semana en todos sus grupos. En el catalano-balear, el Viva Sports de Marc Calafell debutó con una remontada ante Les Corts (2-1), mientras que el Fisiomedia Manacor se impuso por la mínima en Lleida (0-1) con un gol de Pau Pérez. El duelo entre Palma Futsal y Sala 5 Martorell se aplazó. En otros grupos, los mallorquines también destacaron: Iván León marcó dos tantos en la victoria del Noia sobre el San Cristóbal (4-3) y Lluís Oliver dio una asistencia en el triunfo del Industrias Santa Coloma en Sabadell (3-7).

El Juan de Ávila femenino arranca con fuerza

La competición autonómica de fútbol sala femenino echó a andar este fin de semana. En el grupo B, el primer equipo del Juan de Ávila firmó una victoria contundente ante el Ciutat d’Inca (0-7). En el grupo C, el Son Oliva no pudo culminar su reacción y cayó ante el Atlético Mercadal B (2-3), mientras que el filial del Juan de Ávila se impuso con autoridad al Sant Joan tras una gran primera parte (3-0), informa Joan Carles Gibert.

El Mallorca cadete gana el torneo Agadir sub-15

El Mallorca cadete se proclamó campeón del Torneo internacional Agadir sub-15, celebrado este fin de semana en Marruecos.