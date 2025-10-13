Mavi García firma por el UAE Team ADQ para 2026

Mavi García seguirá dando pedales en el UAE Team ADQ en 2026. La ciclista mallorquina deja el LIV Alula Jayco australiano para regresar al equipo árabe, donde ya militó en 2022 con buenos resultados, que servirá para cerrar su carrera profesional

En un comunicado poco antes de las 15 horas de este lunes, la nueva escuadra de Mavi García ha hecho oficial. «Creo que es la mejor opción para mí», afirmó la mallorquina. «Ya conozco al equipo y a mucha gente aquí, tanto ciclistas como personal. Creo que puedo aportar mucho y desempeñar un papel diferente al que he tenido hasta ahora. Con Elisa Longo Borghini como líder del equipo, quiero apoyarla y, al mismo tiempo, ayudar a las ciclistas más jóvenes. También quiero compartir todo lo que he aprendido durante mi carrera y contribuir al crecimiento del equipo, quizá incluso después de dejar las carreras», añadió.

Esta temporada ha sido inolvidable para con una victoria de etapa en el Tour de Francia, el bronce en el Mundial de Ruanda y su séptimo puesto en el Europeo de Francia. «Creo que puedo decir que este año he alcanzado la cima de mi carrera. ¡Ha sido realmente especial!», señaló.

Mavi García ya corrió para UAE en 2022, donde guarda grandes momentos y muy buenos resultados: «Tengo muchos recuerdos bonitos, pero si tuviera que elegir uno, diría que el Giro d'Italia Donne de 2022, donde terminé tercera en la clasificación general. Estaba en la mejor forma de mi vida y fue un podio muy reñido, en el que mis compañeras de equipo me ayudaron mucho, especialmente Erica Magnaldi, que fue fundamental. Estoy feliz de volver a ser su compañera de equipo el año que viene».

Para el próximo 2026, la mallorquina está ilusionado para corroerlo con el equipo árabe: «Aunque será mi última temporada sobre la bicicleta, la empezaré con un entusiasmo renovado. Creo que lo abordaré de forma diferente, disfrutándolo aún más porque será una temporada muy especial para mí. He decidido volver al UAE Team ADQ principalmente para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos. Conozco las ambiciones de este proyecto desde el principio y quiero apoyar a Elisa Longo Borghini, al tiempo que tengo algunas oportunidades para mí misma, porque creo que nunca se deja de mejorar».

La presidenta del UAE Team ADQ, Melissa Moncada, aseguró que no se lo pensó dos veces cuando pudieron ficharla. «Cuando expresó su deseo de terminar su carrera con nuestro equipo, no pudimos decir más que sí. Mavi es una atleta que dejó huella en este equipo al comienzo de nuestro proyecto, y saber que podemos contar una vez más con su experiencia y pasión es una gran motivación para todas las jóvenes ciclistas de nuestro equipo», apuntó.

A partir de 2026, Mavi García compartirá equipo con Tadej Pogacar, el mejor ciclista de la actualidad que viste los mismos colores, pero en categoría masculina. La mallorquina busca poner el broche de oro para 2026 y lo dará todo para ello.