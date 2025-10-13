Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Primera FEB

Löic Menuge se incorpora al Fibwi Mallorca para suplir la baja de Xabi Beraza

Tras la inesperada lesión del capitán y debido a la gravedad de la misma, el club palmesano se hace con los servicios del ala-pívot francés

Loic Mernuge, durante un partido con el Alimerka Oviedo Baloncesto. / Fibwi Palma

Jaume A.

La grave lesión de Xabi Beraza ha obligado al Fibwi Mallorca a cambiar sus planes. Ante este contratiempo, el club ha cerrado este lunes la incorporación de Lóic Menuge para paliar la baja de su capitán.

Nacido en Cannes el 14 de noviembre de 1999 y con 1,99 metros de altura, el nuevo refuerzo de los palmesanos ocupa la posición de ala-pívot y llega para reforzar al equipo de Pablo Cano.

Menuge, además, conoce a la perfección la Primera FEB puesto que la pasada temporada formó parte de la plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto, al que llego tras haber realizado la pretemporada con el HLA Alicante.

El jugador francés destacó en la temporada 2023-24 en el Basket Club d´Orchies de la NM1 francesa, en la que promedio una media de 14,6 puntos por partido y 4,9 rebotes. Con el Alimerka Oviedo Baloncesto, el ala pívot francés disputó un total de 28 encuentros, en los que promedió una media de 14,39 minutos y anotó una media de 7,4 puntos, capturando 2,5 rebotes y repartiendo 0,4 asistencias. Incluso rozó la posibilidad de disputar los partidos de play-off con el cuadro asturiano.

Menuge se incorporará este martes a los entrenamientos con el equipo de Pablo Cano para poder aportar desde el mismo momento de su llegada a la isla.

