Baloncesto | Primera FEB
Löic Menuge se incorpora al Fibwi Mallorca para suplir la baja de Xabi Beraza
Tras la inesperada lesión del capitán y debido a la gravedad de la misma, el club palmesano se hace con los servicios del ala-pívot francés
La grave lesión de Xabi Beraza ha obligado al Fibwi Mallorca a cambiar sus planes. Ante este contratiempo, el club ha cerrado este lunes la incorporación de Lóic Menuge para paliar la baja de su capitán.
Nacido en Cannes el 14 de noviembre de 1999 y con 1,99 metros de altura, el nuevo refuerzo de los palmesanos ocupa la posición de ala-pívot y llega para reforzar al equipo de Pablo Cano.
Menuge, además, conoce a la perfección la Primera FEB puesto que la pasada temporada formó parte de la plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto, al que llego tras haber realizado la pretemporada con el HLA Alicante.
El jugador francés destacó en la temporada 2023-24 en el Basket Club d´Orchies de la NM1 francesa, en la que promedio una media de 14,6 puntos por partido y 4,9 rebotes. Con el Alimerka Oviedo Baloncesto, el ala pívot francés disputó un total de 28 encuentros, en los que promedió una media de 14,39 minutos y anotó una media de 7,4 puntos, capturando 2,5 rebotes y repartiendo 0,4 asistencias. Incluso rozó la posibilidad de disputar los partidos de play-off con el cuadro asturiano.
Menuge se incorporará este martes a los entrenamientos con el equipo de Pablo Cano para poder aportar desde el mismo momento de su llegada a la isla.
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias
- Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida