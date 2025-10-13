Más de 800 deportistas participarán en la cuarta edición del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo

Can Oms ha acogido este lunes el acto de presentación de la cuarta edición del Mallorca Open Ciutat de Palma de Taekwondo, que ha contado con la participación del primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet; el director general de Esports, David Salom; y el presidente del Club Taekwondo Palma y director técnico del torneo, Antonio Navas.

El próximo 18 de octubre, el Palau Municipal d'Esports de Son Moix albergará por primera vez esta competición, que ya se ha consolidado como un evento clave dentro del calendario deportivo nacional.

Una edición más, el torneo cuenta con el apoyo del Institut Municipal de l’Esport, reafirmando así el compromiso de Cort con la promoción de la actividad física y el deporte de élite.

Este año, la competición reunirá a más de 800 deportistas procedentes de todas las comunidades autónomas y de hasta 7 países diferentes, convirtiendo Palma en un punto de encuentro para taekwondistas de todas las edades y niveles. En concreto, las categorías que se disputarán incluyen infantiles, cadetes, júniors, seniors y para-taekwondo.

Durante la presentación, Javier Bonet ha destacado la importancia de estos eventos para la ciudad y ha agradecido la presencia de la Federación de Taekwondo de las Islas Baleares, los clubes, deportistas y patrocinadores que hacen posible esta cita deportiva.

“El Ajuntament de Palma tiene como objetivo apoyar firmemente al deporte, no solo como actividad física, sino también como una herramienta fundamental para la formación de valores esenciales como disciplina, respeto, inclusión, esfuerzo y trabajo en equipo”, ha afirmado el regidor.

El primer teniente de alcalde también ha querido resaltar la labor del Club Taekwondo Palma, entidad organizadora de este evento, así como el papel de los clubes y centros de tecnificación, que "son clave para el desarrollo de los deportistas locales, para que puedan crecer, competir y alcanzar la excelencia”.

Finalmente, Antonio Navas, presidente del Club Taekwondo Palma, ha expresado su satisfacción por el crecimiento continuo del Open y ha valorado positivamente la labor de la entidad en la promoción de este deporte en la ciudad.

Al acto también han asistido Joan Antoni Ramonell, director general de Esports del Govern de les Illes Balears, y Catalina Enseñat, secretaria de la Federación Balear de Taekwondo.