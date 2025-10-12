Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda RFEF

El Poblense firma tablas en Alcoy y el Porreres cae por la mínima en Girona

El equipo blaugrana saca un punto en El Collao en un partido sin goles (0-0) y continúa en puestos de play-off

Los de Miguel Soler caen a la zona de descenso tras su derrota ante el conjunto catalán (1-0)

Foto de capitanes y árbitros en el Alcoyano-Poblense.

Foto de capitanes y árbitros en el Alcoyano-Poblense. / UD Poblense

Sergi Fullana

El Poblense ha logrado sacar un punto en su visita a El Collao y suma ya cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota. El equipo blaugrana ha empatado ante el Alcoyano en un partido sin goles, dejando por cuarta vez en este curso la portería a cero en las seis jornadas disputadas hasta ahora.

Los de Óscar Troya han estado a punto de adelantarse en el marcador al poco tiempo de que comenzase el segundo tiempo, con Aitor Pons mandando el balón al palo. También han podido perder el encuentro a pocos minutos del final con una triple ocasión clara del Alcoyano, pero el electrónico no se ha movido y el partido ha finalizado con el 0-0.

El conjunto mallorquín, situado en puestos de play-off (5º), se enfrentará el siguiente domingo al Castellón B en casa. Un partido en el que no podrá estar Óscar Troya en el banquillo, ya que el técnico ha sido expulsado con roja directa. Con tan solo dos goles encajados en seis partidos, los blaugranas se seguirán encomendando a su fortaleza defensiva.

El Porreres cae por la mínima en su visita a Girona

El Porreres, por su parte, ha salido derrotado ante el Girona B. Un gol de Pol Arnau le ha dado la victoria a los catalanes y deja a los de Miguel Soler en puestos de descenso. El próximo partido de los mallorquines es el próximo domingo en Ses Forques ante el Barbastro.

Cobo cuerpea con Katsushima durante el Girona B-Porreres.

Cobo cuerpea con Katsushima durante el Girona B-Porreres. / Girona FC

