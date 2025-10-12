Fútbol | Segunda RFEF
El Poblense firma tablas en Alcoy y el Porreres cae por la mínima en Girona
El equipo blaugrana saca un punto en El Collao en un partido sin goles (0-0) y continúa en puestos de play-off
Los de Miguel Soler caen a la zona de descenso tras su derrota ante el conjunto catalán (1-0)
El Poblense ha logrado sacar un punto en su visita a El Collao y suma ya cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota. El equipo blaugrana ha empatado ante el Alcoyano en un partido sin goles, dejando por cuarta vez en este curso la portería a cero en las seis jornadas disputadas hasta ahora.
Los de Óscar Troya han estado a punto de adelantarse en el marcador al poco tiempo de que comenzase el segundo tiempo, con Aitor Pons mandando el balón al palo. También han podido perder el encuentro a pocos minutos del final con una triple ocasión clara del Alcoyano, pero el electrónico no se ha movido y el partido ha finalizado con el 0-0.
El conjunto mallorquín, situado en puestos de play-off (5º), se enfrentará el siguiente domingo al Castellón B en casa. Un partido en el que no podrá estar Óscar Troya en el banquillo, ya que el técnico ha sido expulsado con roja directa. Con tan solo dos goles encajados en seis partidos, los blaugranas se seguirán encomendando a su fortaleza defensiva.
El Porreres cae por la mínima en su visita a Girona
El Porreres, por su parte, ha salido derrotado ante el Girona B. Un gol de Pol Arnau le ha dado la victoria a los catalanes y deja a los de Miguel Soler en puestos de descenso. El próximo partido de los mallorquines es el próximo domingo en Ses Forques ante el Barbastro.
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Asesinan a tiros en México a Fede Dorcaz, el cantante y modelo que vivió en Mallorca
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única