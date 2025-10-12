Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paula Barceló y María Cantero son campeonas del mundo

La mallorquina y la canaria han firmado una sensacional última jornada para colgarse el título mundial en 49er FX, que se disputa en Cagliari

Paula Barceló celebra con el puño derecho la victoria.

Paula Barceló celebra con el puño derecho la victoria. / Sailing Energy

César Mateu

Palma

Paula Barceló y María Cantero se han proclamado campeonas del mundo en 49er FX. La mallorquina y la canaria han firmado una última jornada sensacional en las aguas italianas de Cagliari y han conseguido escalar a lo más alto del podio. Este sábado acabaron a dos puntos de las líderes en la segunda posición, pero tras una excepcional Medal Series han superado a la pareja sueca Bobeck-Berntsson y las francesas Lewin-Lafrance han completado el podio.

El éxito de Barceló y Cantero es innegable. En su primera competición juntas se han impuesto en el Mundial de su clase en vela y han firmado su candidatura para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

