Paula Barceló y María Cantero son campeonas del mundo

Paula Barceló y María Cantero se han proclamado campeonas del mundo en 49er FX. La mallorquina y la canaria han firmado una última jornada sensacional en las aguas italianas de Cagliari y han conseguido escalar a lo más alto del podio. Este sábado acabaron a dos puntos de las líderes en la segunda posición, pero tras una excepcional Medal Series han superado a la pareja sueca Bobeck-Berntsson y las francesas Lewin-Lafrance han completado el podio.

El éxito de Barceló y Cantero es innegable. En su primera competición juntas se han impuesto en el Mundial de su clase en vela y han firmado su candidatura para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.