El Andratx tumba al Atlético Baleares en Sa Plana (1-0)

El Andratx tumba al Atlético Baleares en Sa Plana con un gol de Vicente Meca y deja tocado al equipo de Luis Blanco. Triunfo importantísimo para los de José Contreras, que llegaban al derbi después de tres partidos seguidos perdiendo. El Atlético Baleares venía con una dinámica totalmente opuesta, con dos victorias consecutivas y sin haber encajado a domicilio, pero el fútbol tiene estas cosas.

En un partido en el que los visitantes han dominado y han tenido las más claras en la primera mitad, todo se les ha torcido en el segundo tiempo, donde han llegado a jugar más de media hora con un jugador más, pero no han sabido aprovechar la ventaja. Los palmesanos han notado mucho la ausencia de su máximo goleador, Jaume Tovar, que ha tenido que ser sustituido a los veinte minutos del choque por un golpe. Elías, el guardameta andritxol, ha sido el MVP del partido con una gran actuación bajo los palos que ha permitido a los suyos dejar la portería a cero y hacerse con los tres puntos.

Los blanquiazules han llevado las riendas del encuentro con el balón durante una primera parte lluviosa y marcada por el viento. Los ‘gallos’ tampoco se sentían incómodos cediendo la pelota a su rival, pero en ataque apenas han podido producir. Los pocos acercamientos al área que han tenido han sido a través de acciones a balón parado o saques de banda.

La noticia más destacada ha sido la lesión del pichichi de la liga, Jaume Tovar. El delantero solleric, que ha estado cerca de poner el 0-1 en el minuto cinco en una acción individual, ha tenido que salir sustituido en el ecuador del primer tiempo por una plancha que había recibido unos minutos antes. Axel Bejarano ha entrado en su lugar.

Otro de los protagonistas en clave blanquiazul ha sido Moha Keita. El senegalés ha sido el jugador que más peligro ha llevado durante la primera parte, creando varias ocasiones claras y forzando una tarjeta amarilla a Carlos Sánchez. Los de Luis Blanco no han podido marcharse a los vestuarios con ventaja debido a las grandes intervenciones de Elías, que ha sido el mejor del Andratx en la primera mitad.

Rubén Bover, a través del balón parado, también ha estado a punto de adelantar al Baleares en dos ocasiones. Una de ellas ha sido un intento de córner directo justo antes del descanso que ha estado a punto de colarse en la portería. El centrocampista ya marcó de esta manera hace dos jornadas ante el Barbastro.

A pesar de que los visitantes han tenido las oportunidades más claras en la primera parte, el Andratx se ha adelantado en el minuto diez del segundo tiempo con un gol de Vicente Meca. En una pérdida grave de los blanquiazules en la salida de balón, Miquel Llabrés ha recibido completamente solo en la zona de tres cuartos y le ha dejado el gol en bandeja al extremo de los ‘gallos’, que con un tiro cruzado ha puesto el 1-0 en el marcador.

Tras el gol, el partido ha dado otro giro de 180º. Meca se ha marchado sustituido por Iván Flaqué pocos minutos después de su tanto. No obstante, el delantero andritxol ha durado tan solo tres minutos en el campo, ya que ha sido expulsado por roja directa en una acción negligente en la que se ha enzarzado con Iván López y le ha lanzado un puñetazo al pecho.

Los de José Contreras, con un jugador menos, han estado cerca del 2-0 en un contraataque en el que Gabi, que había entrado por Carlos Sánchez, se quedaba mano a mano con Pablo García. Pero el linier ha señalado un fuera de juego muy protestado por los locales tanto en el terreno de juego como en las gradas.

El encuentro se había calentado con muy poco y el Atlético Baleares necesitaba empatar lo antes posible, pero la ausencia de Tovar se hacía palpar en cuanto se acercaban al área. Luis Blanco ha realizado varios cambios muy ofensivos para ir con todo a por el gol, pero el efecto no ha sido el deseado.

El Andratx, con un Elías que seguía pletórico en la portería, ha sabido manejar bien la inferioridad numérica, defendiendo atrás y con las líneas muy juntas. El Atlético Baleares se ha mostrado falto de ideas en los últimos minutos, acusando también el cansancio, y finalmente los ‘gallos’ se han llevado la victoria. Triunfo clave para los locales, que se alejan de la zona baja de la tabla, mientras que los blanquiazules ven como se les escapa el líder, el Barcelona B.