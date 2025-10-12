Agotadas las entradas con antelación: por qué la Tui Palma Marathon Mallorca es para muchos participantes el mejor evento deportivo del mundo

El atractivo del Tui Palma Marathon Mallorca también reside en que una sola participación no basta. Muchos atletas corren año tras año. Esto se refleja también en que los 8.500 dorsales para la carrera del 19 de octubre ya se agotaron hace dos semanas. Además, los participantes no viajan solos. «Con cada corredora y cada corredor, en promedio vienen 2,8 familiares o amigos a la isla, para animar y vibrar. El maratón se convierte así en motivo para un fin de semana largo o incluso unas vacaciones completas en la isla», dice Francisco Lalanne, encargado de la organización del maratón para Tui en Mallorca.

Un habitual es el británico Martin Richard Bush, de Reading. Con la excepción de los primeros maratones en la isla en 2004, ha participado siempre. «En 2004 trabajaba como serigrafista y no tuve vacaciones», se disculpa el británico de 66 años por su ausencia en la primera edición. Su amor por correr comenzó cuando, con unos 30 años, se inscribió por primera vez en un medio maratón. Luego fue aumentando su nivel y pasó a la distancia completa. «En Abingdon corrí mi primer maratón en 1990. Hasta hoy he completado 1.285 veces los 42,195 kilómetros», dice Bush.

Martin Richard Bush (delante, a la derecha) disfruta del ambiente.

Cada semana una maratón, a veces incluso dos

El británico corre un maratón cada semana. «Si me siento bien, incluso dos», añade. En Inglaterra hay muchas oportunidades para ello. Pero su evento favorito es claramente el Tui Palma Marathon Mallorca. «Es una carrera genial. Casi siempre hace sol y hace calor. Me encantan las camisetas que te dan al inscribirte. Y la gente es tan amable. ¡Simplemente me encanta!».

Solo el maratón de Niza podría compararse al de Mallorca. No solo disfruta de la carrera, sino también de los eventos alrededor: la Pasta Party la noche anterior o la cerveza después de correr. «Es simplemente agradable disfrutar de todo eso al aire libre y con sol», dice el británico.

El marroquí Azis Boutoil estableció en 2022 con dos horas y 27 minutos el récord de la prueba vigente hasta hoy. Bush corrió el maratón en sus mejores tiempos por debajo de las cuatro horas. «Ahora estoy viejo y lento: necesito cinco horas y media», comenta, aunque le gusta pararse de vez en cuando y simplemente disfrutar del ambiente. Bush está jubilado y actualmente lidia con dolores de espalda. «Por eso debo ver si realmente podré participar en Palma este año», dice. Su dorsal, por supuesto, lo compró hace meses. «Si no corro, al menos animaré a los demás desde la acera». Muchos corredores participan disfrazados o con uniformes de equipo. En este maratón, no todos priorizan el tiempo, el evento también busca diversión.

Combinar la participación con unas minivacaciones

Los 8.500 atletas provienen de más de 70 países. Con un 39 %, la mayoría llega de Alemania; los británicos ocupan el segundo lugar con un 21 %. Tui aporta alrededor de 1.000 compañeros de trabajo.

¿Y qué hace Martin Richard Bush en Mallorca cuando no corre por Palma? «Siempre combino el maratón con unas mini vacaciones», dice Bush. «Cinco días de excursiones en barco y turismo». Como buen británico, el hombre de 66 años se hospeda en Magaluf. Y eso no cambiará en el futuro. «Mientras mi cuerpo me lo permita, seguiré participando en el Tui Palma Marathon Mallorca».

«Correr es adictivo. Los atletas quieren inscribirse en el siguiente maratón de inmediato, preferiblemente en otra isla tan bonita y soleada. Este año se agotó tan pronto que hay que ser rápido: el Tui Palma Marathon Mallorca 2026 estará disponible para inscripción al día siguiente», dice Francisco Lalanne. Los que reserven pronto obtendrán un descuento en el dorsal. «Y quien no quiera esperar hasta octubre de 2026, puede participar antes en marzo en Chipre o en abril en Rodas, en nuestros otros Tui Marathons».