Sóller homenajea a Rafa Rullán con leyendas del baloncesto

Sóller se ha vestido de gala este sábado para rendir un merecido homenaje a Rafa Rullán, la primera gran leyenda del baloncesto balear, medio años después de su pérdida. Ha sido un evento especial y emotivo delante de muchas personalidades del mundo del deporte como Fernando Romay y Juan Antonio Corbalán. Representantes de la sociedad mallorquina tampoco se quisieron perder la oportunidad de despedir a Rullán en la tierra que tanto amaba.

Nació en Palma en 1952, pero sus orígenes están en Sóller. Por eso, esta mañana el Poliesportiu Son Angelats ha acogido diferentes actividades para recordar y poner en valor la figura de Rafa Rullán, que militó durante 18 años en el Real Madrid. En el club blanco se convirtió en una de las referencias del deporte de la canasta tras conquistar: tres Copas de Europa -el mismo número que Rudy Fernández y Sergi Llull- (1974, 1978 y 1980), catorce Ligas (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985 y 1986), nueve Copas de España (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1985 y 1986), una Recopa de Europa (1984), tres Intercontinentales (1976, 1977 y 1978) y un Mundial de Clubes (1981).

Hubo emociones encontradas, regalos, sonrisas y mucho baloncesto para rendir. El eje principal del homenaje fue el partido entre veteranos del Joventut Mariana-Mallorca y el Real Madrid. Felipe Reyes, que se retiró del club blanco hace más de cuatro años, acaparó la mirada del público y también de los más jóvenes. Firmó varios a los autógrafos a los más pequeños y, aunque bien pudo ser la estrella del encuentro, la emotividad y el recuerdo en la pista le ganaron una partida que ya estaba decidida antes de comenzar a jugar.

Jorge y Javier, los hijos de Rafa Rullán, defendieron la camiseta blanca con el dorsal de su padre, el doce. 37 años después de su retirada, más de uno se acordó de los ganchos que hizo en las pistas de todo el mundo, quedándose boquiabierto como las primeras veces que veían el baloncesto por la televisión Y quizás esa es la mejor forma de homenajear su legado: jugando en una cancha de baloncesto en el pueblo que le vio crecer. Porque, cuando se retiró, siguió vinculado al deporte de la canasta como delegado del Real Madrid entre 1991 y 1999. También trabajó en la Fundación del Real Madrid como director de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto.

Uno de los hijos de Rafa Rullán con el dorsal que llevaba su padre en el Real Madrid. / FBIB

Romay y Corbalán, protagonistas del homenaje

Fernando Romay y Juan Antonio Corbalán no se quisieron perder el homenaje a Rafa Rullán. Los tres exjugadores de baloncesto coincidieron en el Real Madrid durante varias temporadas, logrando grandes éxitos. Antes del encuentro, ambos ofrecieron una charla formativa sobre los valores del baloncesto a la juventud.

Rullán, que empezó a jugar a baloncesto por prescripción médica al estar muy delgado, llegó al Real Madrid con apenas 15 años en 1967 y solo dos temporadas después ya subió al primer equipo para convertirse en una leyenda. Poseedor de un gran gancho, el mallorquín fue un pionero en su estilo de juego porque era de los que se atrevía a lanzar desde lejos, algo inusual en su época para los jugadores altos.

Desarrolló casi toda su trayectoria deportiva profesional en el Real Madrid (1969-1987) mientras que su última campaña como profesional la jugó en el Bancobao Collado Villalba (1987-1988).

Fue internacional con España en 161 ocasiones entre 1971 y 1982 y logró la medalla de plata en el Eurobasket de 1973, un éxito con el que fue muy reconocido en la época. Además, fue el primer baloncestista olímpico balear ya que participó en los Juegos de Múnich en 1972. Puso una de las piedras en el éxito que siguió a la selección nacional. Un año después de jugar su último partido con España, el combinado se alzó con la medalla de plata en el Eurobasket de Nantes y, en 1984, el mayor logro hasta la fecha: la plata olímpica en Los Ángeles 1984. Éxitos que Corbalán y Romay sí pudieron disfrutar.

Una placa para siempre

Los momentos más emocionales se produjeron al final. La familia de Rullán descubrió el mural y la placa commemorativa que se preparó para dejar de forma permanente en el Poliesportiu de Son Angelats para recordar de forma indefinida a Rullán, la primera leyenda del baloncesto mallorquín.