Paula Barceló y María Cantero suben a la segunda plaza y se asegura el bronce en el Mundial

La mallorquina Paula Barceló y la canaria María Cantero han firmado este sábado unos parciales 7-1-2 y acceden a las Medal Series en la segunda plaza de la general del Mundial de Cagliari, a dos puntos del oro y con 20 puntos de ventaja sobre las terceras.

“Estamos muy contentas porque era un día complicado, había una ola muy, muy difícil. Las dos primeras regatas teníamos bastante viento pero hemos conseguido no volcar y hacer las cosas bien”, ha declarado la patrona Paula Barceló.

La tripulación canario-balear sufrió en la primera regata del día, en la que María estuvo a punto de irse al agua, pero resolvió de forma fantástica. “Había bajado mucho la presión, tenía que subirme al trapecio y al hacerlo se me ha desenganchado la anilla del arnés y me que quedado colgando por la escota del spi, ¡ pero no me iba a soltar hasta que me subiese al barco!. Sabíamos que era un día muy largo, con muchos puntos en juego, con mucha gente con ganas de dar guerra y nosotras teníamos que dar más. Sentimos que hemos luchado cada punto como jabatas», ha afirmado la tripulante canaria.

Este domingo, jornada final, se probará un nuevo formato de Medal Series de cara a los JJ.OO., consistente en dos regatas, que será interesante ver cómo resulta en la práctica. En la primera prueba del día competirán únicamente las 20 mejores tripulaciones y será una regata no descartable, con juicio directo en el agua. De ahí, sólo las cuatro primeras pasarán a la regata definitiva. La primera pasará con 3 puntos, la segunda con 2 puntos, la tercera con un punto y la cuarta con cero puntos.

La primera tripulación en cruzar la línea de llegada en esa última prueba suma cuatro puntos y será la campeona del mundo. Luego, las tres restantes no sumarán ningún punto y podrán terminar segunda, tercera o cuarta en función de su posición en la regata anterior. En la práctica, como mucho, podrán perder un puesto con respecto a la plaza con la que han accedido a esa gran final. Esto es, el que pasa primero, podrá ser oro o plata. El que pase segundo podrá ser oro, plata o bronce. El que pase tercero podrá ser oro, plata, bronce o cuarto. Y finalmente, el que pase cuarto podrá ganar o ser cuarto.

Patricia Suárez y la mallorquina Melanie Henke. / Sailing Energy.

Gran papel también de la gallega Patricia Suárez y la también mallorquina Melanie Henke, que son undécimas y llegan a la final de mañana con opciones de finalizar en el Top 8. La catalana Alicia Fras y la canaria Elena Barrio se han despedido hoy del Mundial en una meritoria vigésimo cuarta plaza, tras un mes navegando después del parón obligatorio debido a una operación de rodilla de la regatista del RCN Gran Canaria.

Por su parte, los españoles Diego Botín (RCM Santander) y Florian Trittel (CN El Balís) se mantienen un día más en lo más alto de la general. Según ha relatado el propio Trittel ha sido un día “difícil y duro para nosotros. Nos ha costado leer el campo y entender bien el patrón pero pudimos acabar con un segundo puesto para conservar el liderato”, ha asegurado el regatista catalán.

Con unos parciales (26/RET)-12-2, los campeones olímpicos en París 2024 lideran en su regreso al 49er con 13 puntos de ventaja sobre los segundos, los holandeses Lambriex y van de Werken, mientras que los terceros, los británicos Grummett y Hawes, están a 34 puntos. Botín y Trittel saldrán este domingo al campo de regatas italiano en busca del título que les falta. A pesar de su medalla de oro olímpica y sus triunfos en SailGP, la corona mundial de 49er se les ha resistido hasta ahora. Dos veces subcampeones, nunca han conseguido el título de campeones del mundo y ésta es su oportunidad.

Conrad Konitzer (CN Arenal) y Anto Torrado (RCN Torrevieja), durante la prueba. / Sailing Energy

Los otros españoles en liza, el mallorquín Conrad Konitzer (CN Arenal) y Anto Torrado (RCN Torrevieja) pasan a las Medal Series en la quinta plaza y a cinco puntos de los terceros y cuatro de los cuartos, esto es, con opciones de meterse mañana en esa gran final. Pol y Alex Marsans (CN Arenys de Mar), del equipo 2032, marchan cuadragésimo novenos.