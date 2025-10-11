Paula Barceló, tras mantener el tercer puesto en el Mundial: "Estamos en el lío"

La mallorquina Paula Barceló y María Cantero han fallado en la primera regata del viernes del Mundial 49er FX que se disputa en Cagliari (Italia) firmando un vigésimo cuarto puesto que se convierte en su descarte. En la siguiente manga, la balear y la canaria han salido con el cuchillo entre los dientes y han cruzado la línea de llegada en segunda posición. Aguantan así en la tercera plaza del podio, aunque las primeras y segundas han conseguido distanciarse algo más, estando ahora a cinco y 10 puntos respectivamente.

“Estamos muy contentas de cómo está yendo el Mundial hasta ahora. Obviamente tenemos una sensación de querer más pero estamos en el lío”, ha apostillado la patrona del CN Arenal Paula Barceló.

Una de cal y otra de arena para Patricia Suárez (RCN Vigo) y la también mallorquina Melanie Henke (RCN Palma), con un brillante segundo puesto en la primera regata del día y un vigésimo en la segunda. Así las cosas, la dupla gallego-balear recupera posiciones con respecto a ayer y asciende a la décimo cuarta plaza general.

Por su parte, Diego Botín (RCM Santander) y Florian Trittel (CN El Balís) salían al campo de regatas de Cagliari en la cuarta posición, a solo seis puntos de los líderes, y han regresado a tierra en lo más alto de la clasificación general. Dos nuevas victorias parciales y un quinto en la segunda manga del día han servido para que los campeones olímpicos en París 2024 vuelvan al codiciado puesto de oro que ya ocuparon el primer día, y con una ventaja de hasta 24 puntos sobre sus inmediatos perseguidores.

La otra tripulación española en el top 10, el mallorquín Conrad Konitzer (CN Arenal) y Anto Torrado (RCN Torrevieja), han vuelto a firmar una gran jornada. Con unos parciales 15-4-4, pasan de la octava a la quinta posición de la tabla, quedando a solo cuatro puntos del podio y con la satisfacción de haber defendido bien el día.

“De aquí al domingo el plan es cabeza fría, seguir leyendo bien el campo y no dejar pasar oportunidades. No se trata de hacer nada diferente, sino de seguir sólidos y confiar en nuestro ritmo de regata”, ha declarado el alicantino Anto Torrado.

Por su parte, los hermanos Martín y Jaime Wizner (RCN Vigo) han decidido junto al equipo médico de la RFEV no seguir compitiendo en este Mundial para dar así descanso a Jaime, aquejado de una lesión. Pol y Alex Marsans (CN Arenys de Mar), miembros del equipo 2032 de la RFEV, son vigésimo octavos del grupo plata y 53º de la general absoluta, con 84 embarcaciones.