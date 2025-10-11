Jagoba Arrasate con Gabriela Sabatini, en el Mallorca Women's Championships

El Mallorca Country Club ha acogido este sábado una exhibición de pádel con grandes estrellas del deporte en el marco del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group. Jagoba Arrasate, técnico bermellón, fuo uno de los protagonistas de la jornada, y que se fotografió con Gabriela Sabatini, que ganó Wimbledon en 1988.

La embajadora del torneo, Gabriela Sabatini, formó pareja en el primer partido con uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos: el alemán Jürgen Klopp. Enfrente, tuvieron a un dúo igual de mediático: Toni Nadal, director deportivo del torneo masculino Mallorca Championships, que se disputa en junio en el mismo club, y la jugadora profesional de pádel Denise Höfer.

La exhibición empezó con algo de retraso por la lluvia, pero luego la jornada transcurrió en un ambiente distendido, con partidos llenos de risas y complicidad. Sabatini y Klopp mostraron gran espíritu competitivo, aunque finalmente cayeron por 19-21 ante Nadal y Höfer.

Klopp, que disputó su primer partido junto a Sabatini, se mostró encantado con la experiencia: “Es una mujer increíble. La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel. Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!”

Sabatini también elogió a su compañero de equipo: “Jürgen es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo.”

Durante la jornada participaron también otras figuras reconocidas, como Jagoba Arrasate (entrenador del RCD Mallorca), el influencer Raul Bonsi, el exfutbolista y entrenador Bruno Labbadia, el extenista Charly Steeb, así como los actores alemanes Uwe Ochsenknecht y Mark Keller. Todos ellos, invitados por el organizador del torneo y CEO de e|motion Group Edwin Weindorfer, contribuyeron a una jornada en la que el deporte, la diversión y el buen ambiente fueron protagonistas.

El Mallorca Country Club, sede del torneo, estrenó recientemente cuatro nuevas pistas de pádel AFP, en colaboración con Padel FC, empresa fundada por la familia Klopp, reforzando su papel como referente en la promoción del deporte en Mallorca.