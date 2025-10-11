El Fibwi vende muy cara su derrota en casa del Alicante

Con bajas sensibles y jugadores haciendo un sobresfuerzo a pesar de sus molestias físicas, el Fibwi Mallorca ha rozado la victoria en Alicante. El equipo de Pablo Cano ha caído por 81-74 en un disputado encuentro que no arrancaba bien para los mallorquines, que encajaban un duro parcial de 9-0 para los locales. El Fibwi reaccionó, aunque no lograba recortar definitivamente distancias, puesto que el encuentro seguía en un 13-7 favorable para los de Rubén Perelló. Aun así, el primer parcial se cerraba con un 24-18 que dejaba abierto el partido para los mallorquines.

El segundo cuarto se iniciaba siguiendo con el guión del anterior, con un Fibwi Mallorca tratando de mantenerse en el partido y con un Alicante acertado que ponía la máxima diferencia (32-22) tras un dos más uno de Álex Jordà. El acierto local desde el exterior no lo encontraban los de Pablo Cano, que atravesaban un momento delicado. El 37-22 en el marcador, obligaba al técnico uruguayo a parar el encuentro para buscar soluciones. La reacción de los de Pablo Cano llegaba con un punto más de intensidad en defensa y un mayor acierto para poner el marcador en 39-30 y marcharse al descanso con un 42-32.

Salía entonado el Fibwi Mallorca en el tercer cuarto y, con un parcial favorable de 1-8, ponían el marcador en 43-40 y obligaban a Rubén Perelló a parar el encuentro. La reacción mallorquina seguía con un 45-43. Los de Pablo Cano lograban ponerse por delante con tres puntos de Jon Ander Aramburu, pero un triple local ponía de nuevo el duelo en 48-47. Los isleños seguían firmes y muy serios anotando canastas y defendiendo para llegar al último cuarto con el partido empatado a 52 y dejando, de nuevo, una gran imagen en el partido.

El último cuarto arrancaba con un triple del ex Palma Sergio Llorente y otro de Walker para poner el partido en 58-52 y obligar así a los mallorquines a volver a pedalear para remontar. Se ponían los palmesanos a uno (58-57), pero otro triple de Walker ponía el duelo en 62-57. El club palmesano se situaba con 68-66 en el marcador tras anotar Juan Bocca desde el tiro libre y el partido seguía en un puño. La figura de Kevin Larsen emergía para los locales provocando faltas y anotando desde el tiro libre. Los de Pablo Cano peleaban hasta el final del encuentro, pero la victoria se quedaba en Alicante por 81-74.

La próxima semana, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afrontará un compromiso doble con el partido ante el Zamora en domingo y el partido de Copa de España ante el Palencia el martes 21 a las 20 horas.

HLA ALICANTE: Álex Jordà (6), Mike Torres (18) Mwema (5), Geu (5), Larsen (18). También jugaron Ceccardi (0), Llorente (10), Coulibaly (2), Tamba (0), Walker (14).

FIBWI MALLORCA: Lucas Capalbo (6), Juan Bocca (10), Lysander Bracey (6), Jon Ander Aramburu (8), Pedro Bombino (7). También jugaron Brian Vázquez (23), Laron Smith (8), Jorge Martínez (2), Patrick Spencer (4)

PARCIALES: 24-18, 18-14, 10-20, 29-22

ÁRBITROS: Palanca Page, Martín Vázquez, Nuño del Val. Señalaron antideportiva a Ceccardi y técnica a Rubén Perelló, entrenador del HLa Alicante y falta técnica a Lucas Capalbo por flopping. Eliminaron por faltas personales a Brian Vázquez, al que también señalaron falta antideportiva.