Fallece el mallorquín Pep Roses, una figura destacada del judo mundial

El judo balear está de luto. Este sábado se ha dado a conocer el fallecimiento José Onofre Roses Juaneda, conocido como Pep Roses, una figura destacada internacionalmente de este deporte. El calvianer, nacido en 1949, recibió el Premio Cornelius Atticus de 2016, la máxima distinción que otorga el Govern balear en el mundo del deporte.

La Federación Internacional de Judo ha emitido un comunicado describiendo su importancia en el deporte. "Su pasión por este deporte pronto le llevó a dedicar su vida a su desarrollo y promoción. Fue presidente de la Federación Balear de Judo y Deportes Asociados durante 23 años y vicepresidente de la Real Federación Española de Judo (RFEJDA) desde 1993 hasta 2016. Su liderazgo contribuyó a fortalecer y modernizar el judo tanto en las Islas Baleares como en toda España", señala.

Destacan sus participaciones en los Juegos Olímpicos: "Fue secretario de arbitraje de la Federación Internacional de Judo (IJF) y participó en la organización de los árbitros de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Anteriormente, fue árbitro olímpico en Barcelona 1992 y Atlanta 1996, y posteriormente colaboró en los Juegos siguientes como miembro del equipo de la IJF" y añaden toda su carrera vinculada a este deporte: "Su trayectoria fue reconocida con el Premio Cornelius Atticus (2016), así como con varias medallas al mérito deportivo, entre ellas la medalla de plata de la Federación Española (1992), la medalla de plata de la IJF (1995) y la medalla de oro de la Federación Española (2001). También fue director del Colegio Nacional de Árbitros (CNA) y miembro fundador de la Unión de Federaciones Deportivas de las Islas Baleares (UFEB)".

El presidente de la Federación Internacional de Judo, Marius L. Vizer, ha alabado su carrera y dedicación a este deporte: "En nombre de la familia internacional del judo y en el mío propio, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del Sr. Pepe Onofre Roses, un judoka con una carrera y una experiencia excepcionales como líder deportivo y árbitro olímpico. Fue un auténtico referente en el judo moderno, contribuyendo de manera significativa a su desarrollo gracias a su dedicación y pasión por nuestro deporte. Nuestros pensamientos están con la familia del judo español y con la familia y amigos de Pepe Roses".

Finalizan con un sentido mensaje: "Será recordado como un pionero y un caballero del judo, cuya dedicación, integridad y visión dejaron una huella imborrable en nuestro deporte. Que descanse en paz"