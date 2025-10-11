La DANA Alice obliga a suspender varios eventos deportivos en Baleares

La DANA Alice está afectando este fin de semana al deporte de las islas. Después de que la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) comunicase este viernes la suspensión de dos partidos, este sábado se han aplazado tres encuentros más en Tercera RFEF: el Portmany-Manacor, el Felanitx-Binissalem y el Rotlet Molinar-Cardassar, que se suman al Santanyí-Inter Ibiza.

Otra de las disciplinas que se ha visto perjudicada ha sido el voleibol. El Mayurqa Voley Palma de la Superllga 2 masculina tenía que jugar a las 18:00 horas ante el Marbella, y el Cide la Superliga 2 femenina se medía al Sant Just a las 16:30 horas, pero sus dos rivales no han llegado a la isla debido a que no han podido ni despegar con el avión. La XIV edición del Triatlón Internacional de Cala d’Or también ha sido suspendida por la alerta naranja.