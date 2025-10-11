El Ciutat de Palma de Piragüismo desafía la lluvia y corona a las estrellas mundiales bajo la Catedral

El portugués Messias Baptista (K1 masculino), la húngara Csoka Csikos (K1 femenino), el tándem angloamericano formado por Deborah Kerr y Jonas Ecker (K2 mixto), y el conjunto Ok Mobility (integrado Fernando Pimenta, Manfredi Rizza, Teresa Portela y Selma Konijn) se han coronado hoy campeones del II Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, competición en la que se han dado cita las grandes estrellas mundiales de este deporte, con la Catedral de Mallorca como imponente testigo y ante más de un millar de ciudadanos que no han querido perderse la oportunidad de disfrutar de un espectáculo deportivo de máximo nivel.

La prueba, impulsada y organizada por el Real Club Náutico de Palma y Padle Games, ha reunido en el Parc de la Mar a una treintena de figuras internacionales procedentes de diez países y con un palmarés conjunto de 18 medallas olímpicas y más de 400 internacionales. Los podios se han completado, por este orden, con Fernando Pimenta y Manfredi Rizza (K1 masculino); Emily Lewis y Ruth Vorsselman (K1 femenino); Ana Lucz-Gergely Balogh y Pauline Jagsch-Roi Rodríguez (K2 Mixto); y los equipos Oliu y Eulen (clasificación por conjuntos), en una jornada en la que el público ha podido seguir las regatas desde el Parc de la Mar y lo alto de las murallas de la ciudad antigua.

Csoka Csikos, campeona femenina. / Tomás Moyà

La competición de Élite ha consistido en un recorrido de 400 metros con una ciaboga a elegir entre dos balizas, donde se han vivido los momentos más espectaculares de la prueba, con algunas colisiones y cambios de liderato. Las regatas clasificatorias del cuadro principal han dado comienzo a las 16.00 horas, según el horario previsto, bajo un cielo encapotado y con los técnicos de la organización con un ojo puesto en el horizonte y el otro en el rádar del tiempo. Al final, la meteorología se ha aliado con los organizadores, los deportistas y los espectadores.

"Ha sido una competición muy emocionante y espero repetir el año que viene. Para mí ha sido un poco duro, porque vengo de participar recientemente en el mundial de maratón, pero me he adaptado muy rápido al formato", ha asegurado la campeona Csoka Csikos, quien ha accedido a las pruebas de Élite a través de la clase Open.

Messias Baptista, campeón masculino. / Laura G. Guerra | RCNP

Messias Baptista ha recordado que el Ciutat de Palma "ha reunido a algunos de los mejores piragüistas del mundo". "Ha sido una prueba muy competitiva, de mucho nivel, y con mucha dificultad en los giros. Estoy muy orgulloso de la victoria. El ambiente, con la gente animando, debajo de esta Catedral tan impresionante, ha sido magnífico, espero regresar el año que viene", ha añadido el campeón portugués.

El mallorquín Álex Graneri, que ha cruzado la línea de llegada del K2 Mixto en primera posición junto a Paszek pero ha sido penalizado con diez segundos por un fuera de línea, ha expresado su pesar "por no haber podido ofrecer un triunfo local a la afición", pero se ha mostrado satisfecho con su rendimiento en la prueba mixta y orgulloso por la organización del evento a cargo de su club: "El Ciutat de Palma es una competición de nivel mundial con un formato muy divertido, tenemos que estar muy contentos por haber conseguido consolidarlo en tan poco tiempo".

Un grupo de piragüistas junto a la escultura del cocodrilo del Parc de la Mar. / Laura G. Guerra | RCNP

PROGRAMA COMPLETO

El programa del Ciutat de Palma ha arrancado a las 11.00 horas con las regatas de las categorías infantiles, que se han disputado bajo una lluvia débil pero persistente, y han continuado, ya sin apenas precipitación, a las 13.00 horas con las mangas clasificatorias de la clase Open que han completado el cuadro final. Los equipos Élite, formados por dos hombres y dos mujeres, han competido además por el título colectivo, que se suma a los premios individuales, y por la nueva categoría K2.

En el periodo de descanso entre la fase clasificatoria y las pruebas de Élite, un grupo de jóvenes palistas de base, elegidos por sorteo, ha tenido la oportunidad de remar junto a sus ídolos en una embarcación doble. Esta categoría de exhibición, denominada Fantasy, se ha incorporado como novedad al Ciutat de Palma de este año para fomentar la interacción entre las jóvenes promesas y los piragüistas profesionales.

Marcus Cooper remando con un deportista de base. / Laura G. Guerra | RCNP

La organización del Real Club Náutico de Palma ha optado a primera hora de la mañana por mantener el programa previsto a pesar de la amenaza de mal tiempo. “Hemos aplazado una regata de vela que teníamos programada, pero en este caso no lo hemos estimado necesario, al disponer de una ‘cancha’ acotada y dado que el parte meteorológico para la zona de Palma era sólo de lluvia y no estaba activada la alerta naranja", ha explicado Manu Fraga, director del RCNP. "Sabemos que el deporte al aire libre tiene estas cosas y este año ha tocado un Ciutat de Palma distinto, sin duda, pero no por ello menos emocionante y brillante. Ha valido la pena”, ha agregado.

El coordinador del evento, Carlos Borrás, por su parte, se ha mostrado “muy satisfecho” con el desarrollo de esta segunda edición: “Cada vez más palistas internacionales se interesan por participar en el Ciutat de Palma, y eso confirma que el formato y el escenario funcionan. El objetivo del Real Club Náutico de Palma es seguir consolidando esta cita como una referencia en el calendario internacional y, al mismo tiempo, mantener su esencia: acercar el piragüismo de alto nivel a la ciudad y a sus ciudadanos”.