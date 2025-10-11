Baloncesto | LF Challenge
El Azulmarino logra una victoria sufrida en Tenerife
El equipo balear se llevó el partido por 54-56 en un encuentro muy disputado
Maria Quetglas
Azulmarino hace los deberes y trae a casa la victoria tras haber conseguido derrotar a un rival muy exigente como es el Adareva Tenerife. Esta tercera victoria consecutiva permite al equipo mallorquín seguir descansando en la zona de liderato.
El primer cuarto de este emocionante encuentro mantuvo la balanza completamente equilibrada. La jugadora serbia del Tenerife, Stevanovic, anotó los primeros puntos para su equipo, pero Azulmarino no se quedó atrás y la igualdad constante en el marcador solo se rompió en los segundos finales. Sicilano, a falta de dos segundos para el final del primer tiempo, anotó el punto de falta que le daba esa pequeña superioridad de cara al siguiente.
El conjunto balear parecía encarar el segundo cuarto mejor que el anterior tras conseguir anotar rápidamente gracias a una gran combinación entre Marta García y Gedna Capel. Durante los primeros minutos el Azulmarino dirigió el encuentro, pero el reiterado acierto de Stevanovic recortó la sutil diferencia que separaba a ambos equipos. Segundos antes de partir hacia los vestuarios, María Luque anotó desde la línea de 6,75 metros para conseguir una superioridad de tres puntos para las locales y cerrar el marcador, temporalmente, en 31-28.
Tal y como sucedió en el encuentro pasado, el descanso fue clave para las de Antuña. En la reanudación del juego, el conjunto visitante brilló por la gran defensa que lo caracteriza. Ya no solo consiguió reducir al rival como de costumbre, sino que se impuso en el marcador gracias a un parcial de 10-18 que resultó clave para evitar la remontada local.
El final del encuentro no fue apto para aquellos que sufren del corazón. Adareva seguía luchando y aprovechándose de los errores que cometían las de baleares fruto del cansancio y la exigencia. Y a pesar mantener la diferencia de cinco puntos, las jugadoras del Azulmarino veían como las rivales intentaban acercarse al resultado. No obstante, la escuadra mallorquina logró borrar los fantasmas del pasado: con la mente fría, temporizaron los últimos instantes del encuentro y dominaron la posesión para seguir coronando la tabla clasificatoria.
Tras el enfrentamiento, Alberto Antuña, entrenador del Azulmarino, destacó las claves de la victoria. “El trabajo defensivo y el esfuerzo han hecho que demos la vuelta al partido en el tercer cuarto y, a pesar de no haber roto la barrera de los 5 puntos, la hemos mantenido y ha sido esencial”, reconoció el técnico murciano.
FICHA TÉCNICA:
TENERIFE: 5. M. Forsyth (8); 8. M. Luque (7); 10. I. Arregui (10); 13. B. Stevanovic (16); 14. P. Soler (12). También jugaron: 4. C. Parisi (0); 7. N. Ibáñez (0); 12. M. Gomez (1)
AZULMARINO: 2. A. BULGAK (8); 5. C. Grande (2); 13. I. Mbulito (0); 14. M. España (18); 22. G. Capel (6). También jugaron: 4. A. Siciliano (3); 7. M. Aviñoa (7); 9. I. Gimenez (0); 10. K. Rakovic (3); 11. M. Garcia (6); 35. J. Asinde (3)
PARCIALES: 17 - 18 / 14 - 10 / 10 - 18 / 13 -10 / (54-56)
ÁRBITROS: Guadalajara Díaz, Pol y Ibarra Mendoza, Jorge Luis
