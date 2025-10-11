Fútbol
Amenazan a un árbitro mallorquín: "Más vale que no vayas a pitar o verás las consecuencias"
A las siete de la mañana de este sábado ha recibido este mensaje por Whatsapp el colegiado de la FFIB
A las 07:02 horas de este sábado un árbitro mallorquín ha recibido un mensaje amenazante en su Whatsapp: "Más vale que no vayas a pitar o verás las consecuencias". El colegiado tenía para hoy dos encuentros: uno de benjamines, que sí ha dirigido, y otro amateur, que se ha aplazado por la lluvia.
Con rapidez, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el árbitro afectado, han decidido denunciarlo y, como ha publicado la FFIB en su cuenta de Instagram "una vez finalice la investigación policial, la Federació se personará como acusación particular en defensa del colegiado".
La FFIB presentó el jueves junto a Marga Prohens su campaña para combatir la violencia en los campos de fútbol, bajo el lema “Tenim un compromís social: acabar amb la violència”. Con esta campaña, la entidad busca “ir un paso más allá” con el trabajo iniciado el año pasado, “afianzar” unas medidas que ya han mostrado resultados positivos y hacerlas “más efectivas”.
“Esto no va solo de fútbol. Lo importante es saber que tenemos un problema, que es la violencia”, explicó en su discurso el jueves el presidente de la FFIB, Jordi Horrach. “Tenemos que poner en valor todo lo que este deporte aporta a nuestros hijos e hijas, y asumir nuestro compromiso social para detener esta violencia”.
