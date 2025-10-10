Gabriela Sabatini acapara los focos en el Mallorca Women's Championship

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group (WTA 125) ha vivido este viernes una jornada muy especial con la presencia de su embajadora, Gabriela Sabatini, leyenda del tenis argentino y figura icónica del deporte mundial.

La ex número 3 del mundo ha participado en una rueda de prensa en el Mallorca Country Club, acompañada por Edwin Weindorfer, CEO de Emotion group, empresa organizadora del torneo.

Weindorfer ha destacado su orgullo por contar con Sabatini como parte del evento: “Es un honor tener a Gabriela aquí. Su carrera y su actitud dentro y fuera de la pista son un ejemplo. Este fin de semana tendremos muchas actividades —gala, torneo VIP de pádel y Pro-Am de tenis — y será un fin de semana con grandes invitados y socios del club”.

Sabatini, sonriente y cercana, ha hablado de su vínculo con Mallorca, su visión sobre el tenis actual y su deseo de apoyar a las jóvenes promesas. “Es un placer enorme estar acá. El ambiente es hermoso y Mallorca es un lugar muy especial para mí. Este torneo me trae muchísimos recuerdos de mis inicios: hay que luchar mucho en esta fase de transición, donde el profesionalismo va cambiando todo”.

Gabriela Sabatini, durante la rueda de prensa. / MALLORCA WOMEN'S CHAMPIONSHIP

También ha remarcado la importancia de los torneos WTA 125: “Son fundamentales. En Argentina durante muchos años no había, y ahora sí. Dan oportunidades reales a las jugadoras para competir cerca de casa y crecer paso a paso”.

“Los partidos con Steffi fueron los mejores. Éramos rivales, pero también amigas. Nos seguimos hablando de vez en cuando, la admiro mucho”, ha afirmado sobre su relación con Steffi Graf, su gran rival y amiga.

La argentina, que se retiró a los 26 años, ha reflexionado además sobre su carrera y ha dado algunos consejos a las jóvenes jugadoras: “No dejen de soñar. Con respeto, compromiso y trabajo se logra todo. Hay que disfrutar, tener pasiones fuera de la pista y encontrar equilibrio".

Tras la rueda de prensa, Sabatini ha recibido la membresía honoraria del Mallorca Country Club y ha disfrutado del partido entre Solana Sierra y Ekaterine Gorgodze, saludando a jugadoras, entrenadores y asistentes en un ambiente distendido.

Resultados del día

En lo que respecta a los resultados del torneo, la serbia Teodora Kostovic continúa con su gran momento tras sorprender a María Lourdes Carlé (ARG) por 6-4, 6-2, avanzando a semifinales. También se ha clasificado la serbia Lola Radivojevic, que ha derrotado a la alemana Noma Noha Akugue por 6-0, 7-5. La española Andrea Lázaro García ha avanzado automáticamente a la siguiente ronda tras la retirada por lesión de la checa Sara Bejlek. La primera cabeza de serie, Solana Sierra (ARG), se ha impuesto a Ekaterine Gorgodze (GEO), completando el cuadro de semifinales.

La jornada del sábado promete ser una de las más intensas del torneo, con las semifinales individuales y la final de dobles. El partido por el título de dobles enfrentará a las alemanas Noma Noha Akugue / Mariella Thamm contra las checas Jesika Maleckova / Miriam Skoch. Además, las semifinales individuales decidirán quiénes lucharán el domingo por el título del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group.

Orden de juego – sábado, 11 de octubre de 2025