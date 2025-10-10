La Federació Balear suspende dos partidos por la DANA Alice

La DANA Alice ha obligado a la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) a suspender dos partidos este fin de semana: el Santanyí-Inter Ibiza de Tercera División y el Manacor-U.D. Ibiza de Cadete Autonómica.

Desde la entidad informan que, en la mañana de este viernes, un representante de la Federació ha asistido a la reunión convocada por el Comité Técnico Asesor METEOBAL, con motivo de la situación meteorológica adversa generada por la DANA que afectará a toda la comunidad autónoma durante este fin de semana.

En esta reunión se han detallado los diferentes niveles de alerta que afectarán a cada isla y sus franjas horarias:

Ibiza y Formentera

Alerta amarilla: de las 18.00 h del viernes hasta las 3.59 h de la madrugada del sábado

Alerta naranja: de las 4.00 h hasta las 15.00 h del sábado

Mallorca

Alerta amarilla: desde la madrugada del sábado hasta las 9.59 h.

Alerta naranja: de las 10.00 h hasta las 20.00 h del sábado en los municipios de Ses Salines, Artà, Alcudia, Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Pollensa, Son Servera, Capdepera, Felanitx, Santanyí, San Lorenzo, Manacor y Campos.

Menorca

Alerta amarilla: durante toda la jornada del sábado

Los dos partidos suspendidos coinciden con la franja horaria de alerta naranja.

Desde la FFIB también han realizado una llamada a la "responsabilidad de los clubes para adoptar las medidas necesarias ante la situación meteorológica, evitando desplazamientos innecesarios".

También han asegurado que aceptarán "las posibles suspensiones o aplazamientos que se acuerden, con el objetivo de garantizar la seguridad y la integridad física de todos los federados".