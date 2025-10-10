Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Copa del Rey: estas son las fechas y horarios de la primera ronda para los equipos mallorquines

El Constància será el primero en debutar el martes 28 de octubre y el Mallorca lo hará un día después

El Atlético Baleares será el último en jugar, el jueves 30 de octubre

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2024-25

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2024-25 / RFEF

Fernando Ripoll

Palma

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este viernes las fechas y horarios  de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 que comenzará a finales de este mes y en la que participarán cinco equipos mallorquines de cuatro divisiones diferentes: Real Mallorca, Atlético Baleares, Poblense, Constància y Sant Jordi.

El primero en ponerse en marcha será el Constància, que se enfrentará en el torneo a un rival de Primera División después de cuarenta años. El equipo, que milita en Tercera RFEF, recibirá en Inca al Girona el próximo martes 28 de octubre a las 19:00 horas.

La gran mayoría de los conjuntos de la isla jugarán sus eliminatorias el miércoles 29 de octubre y lo harán de manera seguida. El Poblense se medirá como local al Sabadell a partir de las 18:00 horas, mientras que el Sant Jordi, una de las grandes novedades de esta primera fase, disputará en casa un histórico encuentro ante Osasuna a partir de las 19:00 horas. El Mallorca, el único representante isleño que jugará como visitante, se enfrentará ante el Atlètic Sant Just a las 20:00 horas, en un duelo que, a falta de una decisión final, podría disputarse en L'Hospitalet.

Y para terminar la ronda, el Atlético Baleares debutará en la competición el jueves 30 de octubre en Son Malferit. Los blanquiazules buscarán ante el Nàstic de Tarragona el pase a la siguiente fase a partir de las 20:00 horas.

TEMAS

