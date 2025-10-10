Copa del Rey: estas son las fechas y horarios de la primera ronda para los equipos mallorquines

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este viernes las fechas y horarios de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 que comenzará a finales de este mes y en la que participarán cinco equipos mallorquines de cuatro divisiones diferentes: Real Mallorca, Atlético Baleares, Poblense, Constància y Sant Jordi.

El primero en ponerse en marcha será el Constància, que se enfrentará en el torneo a un rival de Primera División después de cuarenta años. El equipo, que milita en Tercera RFEF, recibirá en Inca al Girona el próximo martes 28 de octubre a las 19:00 horas.

La gran mayoría de los conjuntos de la isla jugarán sus eliminatorias el miércoles 29 de octubre y lo harán de manera seguida. El Poblense se medirá como local al Sabadell a partir de las 18:00 horas, mientras que el Sant Jordi, una de las grandes novedades de esta primera fase, disputará en casa un histórico encuentro ante Osasuna a partir de las 19:00 horas. El Mallorca, el único representante isleño que jugará como visitante, se enfrentará ante el Atlètic Sant Just a las 20:00 horas, en un duelo que, a falta de una decisión final, podría disputarse en L'Hospitalet.

Y para terminar la ronda, el Atlético Baleares debutará en la competición el jueves 30 de octubre en Son Malferit. Los blanquiazules buscarán ante el Nàstic de Tarragona el pase a la siguiente fase a partir de las 20:00 horas.