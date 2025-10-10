Fútbol
Copa del Rey: estas son las fechas y horarios de la primera ronda para los equipos mallorquines
El Constància será el primero en debutar el martes 28 de octubre y el Mallorca lo hará un día después
El Atlético Baleares será el último en jugar, el jueves 30 de octubre
Fernando Ripoll
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este viernes las fechas y horarios de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 que comenzará a finales de este mes y en la que participarán cinco equipos mallorquines de cuatro divisiones diferentes: Real Mallorca, Atlético Baleares, Poblense, Constància y Sant Jordi.
El primero en ponerse en marcha será el Constància, que se enfrentará en el torneo a un rival de Primera División después de cuarenta años. El equipo, que milita en Tercera RFEF, recibirá en Inca al Girona el próximo martes 28 de octubre a las 19:00 horas.
La gran mayoría de los conjuntos de la isla jugarán sus eliminatorias el miércoles 29 de octubre y lo harán de manera seguida. El Poblense se medirá como local al Sabadell a partir de las 18:00 horas, mientras que el Sant Jordi, una de las grandes novedades de esta primera fase, disputará en casa un histórico encuentro ante Osasuna a partir de las 19:00 horas. El Mallorca, el único representante isleño que jugará como visitante, se enfrentará ante el Atlètic Sant Just a las 20:00 horas, en un duelo que, a falta de una decisión final, podría disputarse en L'Hospitalet.
Y para terminar la ronda, el Atlético Baleares debutará en la competición el jueves 30 de octubre en Son Malferit. Los blanquiazules buscarán ante el Nàstic de Tarragona el pase a la siguiente fase a partir de las 20:00 horas.
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”
- ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
- Los jueces ordenan al Govern a que se impartan clases de religión islámica en los colegios de Palma