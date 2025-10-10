Los equipos Élite del II Trofeu Ciutat de Palma de Piragüismo quedan configurados

Los ocho equipos de la categoría Élite que tomarán parte este sábado en el II Trofeu Ciutat de Palma de Piragüismo han quedado configurados este viernes en un acto celebrado en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma (RCNP), con la presencia de todos los participantes y del equipo de base del Scooter Club de Algemesí, invitado por la organización tras sufrir graves destrozos en sus instalaciones durante la riada que afectó a La Comunidad Valenciana el pasado año.

Cada conjunto estará formado por dos hombres y dos mujeres, que competirán tanto por el título por equipos como por los premios individuales en sus respectivas categorías. En la masculina figuran Marcus Cooper, Rodrigo Germade, Paco Cubelos, Carlos Arévalo, Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Tom Liebscher, Gery Balogh, Manfredi Rizza, Jonas Ecker y el mallorquín Álex Graneri; mientras que en la femenina participarán Teresa Portela, Estefanía Fernández, Lucía Val, Bàrbara Pardo, Anna Pulawska, Paulina Paszek, Deborah Kerr, Emily Lewis, Anna Lucz, Margot Gady, Selma Konijn y Ruth Vorsselman.

El equipo RCNP, con el mallorquín Álex Graneri. / RCNP

El trofeo, que reunirá en el Parc de la Mar a deportistas con un palmarés conjunto de más de 400 medallas internacionales y 18 olímpicas, se disputará, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, en formato sprint con ciaboga.

El director del RCNP, Manu Fraga, ha explicado que el sábado a las 9.00 horas se tomará una decisión definitiva sobre la celebración del evento “en función de la evolución del parte meteorológico”. Por su parte, el responsable técnico del evento, Ekaitz Sallés, representante de Padle Games, ha anunciado la creación de una categoría ‘Fantasy’, que permitirá a los jóvenes palistas compartir embarcación con algunas de las estrellas internacionales presentes en la competición.

En el acto han participado también el vicepresidente del RCNP, Alejandro López, quien ha deseado “suerte a los participantes y larga vida a la competición”; el presidente de la Federación Balear de Piragüismo, Juan Carlos Fuentes; el coordinador del evento, Carlos Borrás; y el director general d'Esports del Ajuntament de Palma, David Salom.