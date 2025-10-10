La Copa Intercontinental levanta el telón: "Vamos a hacer el mejor evento de la historia del fútbol sala"

Palma vivirá el próximo 7 de noviembre en el Palau Municipal d’Esports Son Moix “el mejor evento de la historia del fútbol sala”. Así ha calificado José Tirado esta mañana en la presentación oficial de la Copa Intercontinental el partido que disputará el Illes Balears Palma Futsal contra el Peñarol uruguayo. Por segundo año consecutivo, la final de este torneo entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Copa Libertadores se disputará en Mallorca.

El acto, celebrado en el Consolat de Mar, ha contado con la presencia del presidente del conjunto mallorquín; la presidenta del Govern, Marga Prohens; el director de la Copa Intercontinental y CEO de Mundo do Futsal, Anderson de Andrade; el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach; y otras autoridades del Govern, el Consell y el Ajuntament de Palma.

Tirado ha destacado que este año ha sido “mucho más difícil” traer a Palma la Copa Intercontinental debido a que han tenido “mucha más competencia” de sedes como Kazajistán, Arabia Saudí, Bélgica, Brasil o Uruguay. El evento, según ha asegurado el presidente del Palma Futsal, se podrá seguir en 202 países y traerá un retorno económico cercano a los 50 millones de euros. “Poco a poco iremos desvelando cositas”, ha añadido sobre las novedades que habrá.

La “fuerte e importante” apuesta del Govern y de las instituciones ha sido primordial para poder llevar a cabo un proyecto “que roza la locura” y que será “impresionante”, ha manifestado Tirado. El máximo dirigente del Palma Futsal ha anunciado también que las entradas para el evento están ya disponibles desde las 12:30 horas de este viernes.

José Tirado, durante su intervención en la presentación oficial de la Copa Intercontinental / Palma Futsal

El número de tickets que salen a la venta para los aficionados es de 3.100, algo que “preocupa” a Tirado, ya que el Palma Futsal tiene 3.400 socios. Además, por parte de Peñarol se prevé que asistan unas mil personas a la cita y la organización tan solo deja comprar 300 a cada club. “Animo a todos los mallorquines a que compren la entrada cuanto antes, porque será un partido que también se va a jugar en las gradas”, ha expresado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado en su intervención que Palma “se convertirá una vez más en el epicentro mundial del fútbol sala”. Tras una primera edición “inolvidable”, la principal mandataria del Ejecutivo ha destacado el trabajo que han realizado entre el Govern y el Palma Futsal “para llegar a un acuerdo con Mundo do Futsal” y acoger de nuevo la final.

Prohens ha afirmado también que el Palma Futsal es un equipo que cada vez despierta “más ilusión y afición” en las islas y ha asegurado que el próximo 7 de noviembre “volverán a llenar Son Moix de magia, emoción y orgullo”. “El mundo entero reconoce a las Islas Baleares como una tierra de deportistas y de campeones”, ha agregado.

Anderson de Andrade, por su parte, ha calificado al Palma como “el mejor equipo del mundo”. El CEO de Mundo do Futsal ha manifestado que están “felices y encantados de volver aquí con el partido más importante de fútbol sala”. La edición del año pasado celebrada también en Mallorca fue “una de las grandes fiestas de la historia en el mundo de este deporte”, ha agregado el organizador de la Copa Intercontinental.

Jordi Horrach, el presidente de la FFIB, ha asegurado que repiten “con la ilusión redoblada” y que el evento de este año será “mucho mejor que el del año pasado”. “Es una cita especial por quien representa nuestro colores, el Palma Futsal, que es un referente en el fútbol sala europeo y un orgullo para todo el deporte balear. Es el mejor club del mundo, lo que ha hecho en los últimos años va más allá del deporte”, ha expresado Horrach sobre el conjunto palmesano, que irá en búsqueda de revalidar el título y conquistar su tercera Copa Intercontinental. “Gracias por hacernos soñar y representarnos”, ha concluido el presidente de la Federació.