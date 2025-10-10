Sin agua caliente en los vestuarios del Ferriolense

Los padres están hartos. No hay agua caliente en el vestuario del campo de fútbol del Ferriolense y sus hijos, jugadores que forman parte de este histórico club palmesano, lo sufren después de cada entrenamiento. Y todo es por culpa de una avería en las calderas que se prolonga desde el 25 de septiembre y que todavía no está solucionada. «Hay más de 200 niños que no se pueden duchar, me parece excesivo que no lo arreglen, cada fin de semana vienen más de nueve y diez equipos y se tienen que duchar con agua fría, es un tema que hay que denunciar», explica enfadado a este diario. «A la directiva del club le pedí que lo resolvieran, pero de momento todo sigue igual. Estamos hablando de niños que entrenan cada día y se tienen que duchar en casa, llegan sudados y pueden coger un resfriado teniendo en cuenta el tiempo que hace en estos momentos», afirma el progenitor, que prefiere no identificarse, preocupado por lo ocurrido.

«No se puede tener las instalaciones de esta manera, solo pedimos que se arreglen las calderas, no pueden estar un mes sin arreglarlas, me parece vergonzoso», insiste indignado.

Por su parte, el presidente del Ferriolense, Baltasar Maimó, preguntado por este periódico, tiene clara la responsabilidad. «Estamos en contacto con el Institut Municipal de l’Esport (IME) del Ajuntament de Palma y nos informan de que hay que esperar una semana más. Las calderas están bien, la avería es debido a un problema de una de las bombas de agua, la presión no llega a todo el circuito y el agua caliente no llega a los vestuarios», explica resignado.

El máximo directivo de la entidad entiende el enfado de los jugadores del fútbol base y de sus padres. «La instalación general no forma parte del club, sino del IME. Hemos insistido en que se arregle esta situación lo antes posible, por el bienestar de los niños y del club,ya está solicitada la reparación de la bomba», concluye esperanzado.