Vadillo: "¿O Parrulo? No hay rival pequeño en esta categoría"

El Illes Balears Palma Futsal ha regresado este jueves al trabajo en el Pabellón Toni Pizà para preparar el segundo compromiso a domicilio de la semana, que le enfrentará este sábado a O Parrulo Ferrol en el Pabellón A Malata. “Están compitiendo todos los partidos, menos este último en el que acabaron goleados, e incluso en ese hasta el descanso estuvo equilibrado”, explica. El técnico destaca que en A Malata están ofreciendo su mejor versión: “Empató contra Xota, le ganó a Alzira, en el Palau compitió e hizo un buen partido contra el Barça. Están poniendo las cosas difíciles a todos los rivales”. Por eso, avisa de que no será un partido fácil: “No hay rival pequeño en esta categoría. Todos los partidos exigen concentración y estar muy mentalizados para sacarlos adelante. Si igualamos la intensidad, la agresividad y la concentración, probablemente salga la calidad a flote. Pero si no haces eso, cualquier rival te puede ganar”.

En cuanto al estado físico del equipo, Vadillo confirma que hay varios jugadores entre algodones. “Estamos con la duda de Fabinho, que no jugó en Pamplona. Luan también arrastraba pequeñas molestias, aunque estuvo disponible no jugó. Y Piqueras, obviamente, con su lesión de larga duración”. Sobre Fabinho, añade: “En el entrenamiento del día de partido tuvo molestias en el tobillo por la lesión del partido anterior contra Peñíscola, que ya no jugó la segunda parte. Apuramos hasta última hora y lo tenemos entre algodones, vamos probando poco a poco a ver si puede llegar al sábado”.

Vadillo lamenta la derrota sufrida el pasado martes en Anaitasuna frente al Osasuna Magna (4-3). “Duele porque creo que hicimos méritos para más. Incluso con el empate, la sensación era de que perdíamos dos puntos, y de esta forma se nos escaparon tres. Encajamos goles evitables y eso es lo que te deja mal sabor de boca”, apunta. Pese a ello, hace un llamamiento a pasar página y seguir creciendo: “Los partidos son equilibrados, son difíciles de cerrar y ahora tenemos que seguir creciendo. Somos un equipo en construcción y hay que poner ya el foco en el partido del sábado”.

Mateus Maia: “Será un partido difícil, pero vamos a por los tres puntos”

Mateus Maia reconoce que “seguimos bien, pero sabemos que tenemos que mejorar”. El ala brasileño valora de forma positiva el inicio de temporada, pero no pierde de vista que el reto más inmediato pasa por competir en una pista complicada como A Malata. “Sabemos que tenemos un partido muy difícil contra un buen equipo, pero sabemos lo que tenemos que hacer para jugar bien, ir a por ellos y sacar los tres puntos fuera de casa, que es lo más importante”, apunta.

Maia posa antes del entrenamiento. / Palma Futsal

En una semana marcada por los desplazamientos, Maia reconoce el desgaste acumulado tras el partido en Pamplona, aunque confía en que el equipo llegue en buenas condiciones: “Un poco cansados, pero hay tiempo para recuperar. Hoy y mañana vamos a recuperar bien y vamos a llegar bien para el partido”, asegura.

A nivel personal, el brasileño se muestra satisfecho con su rendimiento en este arranque de curso. “Yo me encuentro bien. Estoy muy contento con mi comienzo de temporada”, confiesa. Aun así, pone siempre el foco en el colectivo: “Que el equipo esté bien para mí es lo más importante”.

Piqueras visita el CEIP Xaloc de Peguera. / Palma Futsal

Piqueras vuelve al cole para estrenar la temporada de visitas escolares

El Illes Balears Palma Futsal ha estrenado este jueves una nueva temporada de visitas escolares en el CEIP Xaloc de Peguera. La iniciativa, que se lleva a cabo en colaboración con el Consell de Mallorca y FNG Logistics, tiene como objetivo fomentar los valores del deporte y los hábitos saludables entre los más pequeños.

El encargado de inaugurar este curso de visitas ha sido Manuel Piqueras, jugador del primer equipo, que ha compartido la mañana con cerca de 150 alumnos y alumnas de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Durante la jornada, el alumnado ha asistido a una charla centrada en la importancia de llevar una vida activa, cuidar la alimentación, ser constante y trabajar en equipo.

Piqueras también ha compartido su experiencia personal: cómo empezó a jugar, cómo es su día a día como deportista profesional y cómo está siendo el proceso de recuperación tras su lesión de rodilla. Los más pequeños han aprovechado para hacerle todo tipo de preguntas y, al finalizar, han disfrutado de una sesión de fotos y autógrafos que ha cerrado la visita.

Con esta acción, el Illes Balears Palma Futsal reafirma su compromiso con la formación y el entorno educativo, acercando el fútbol sala de élite a las aulas y educando a las futuras generaciones en los valores del deporte.