Paula Barcelo y María Cantero se sitúan terceras en el Mundial de 49er FX

La mallorquina Paula Barceló y la canaria María Cantero se mantienen en el podio del Mundial de 49er FX, clasificadas en tercera posición, a un único punto de las primeras y las segundas, que son las suecas Vilma Bobeck y Ebba Berntsson y las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance. Un primero, un séptimo y un octavo han sido los parciales de hoy para la pareja miembro del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela, y representante del CN Arenal y del RCN Gran Canaria.

Las otras dos tripulaciones españolas han logrado también pasar el corte del grupo oro para las series finales. La gallega Patricia Suárez y la mallorquina Melanie Henke marchan décimo sextas, un puesto por delante de las canarias Alicia Fras y Elena Barrio. Ambas parejas han logrado brillar en el campo de regatas de Cagliari, y destaca el triunfo parcial de las representantes del RCN Gran Canaria y el segundo puesto que ha firmado la dupla del RCN Vigo y el RCN Palma.

Patri Suárez y Melania Henke, en Cagliari. / Sailing Energy.

En el Mundial de Nacra 17, los jóvenes Daniel y Nora García de la Casa han empezado las series finales, clasificados entre los mejores del grupo plata. Con un octavo, un cuarto y un séptimo en los parciales del día, marchan los quintos de este grupo y los vigésimo quintos de la general.

Por otra parte, Diego Botín (RCM Santander) y Florian Trittel (CN El Balís) mantienen el ritmo en la cuarta posición, a solo seis puntos de los líderes -los australianos Jack Fergurson y Jack Hildebrand- y a un punto de los polacos Mikolaj Staniul y Jakub Sztorch y los holandeses Bart Lambriex y Floris Van de Werken, que son segundos y terceros respectivamente, empatados a puntos.

Con un décimo quinto, un tercero y un segundo en los parciales de hoy, los vigentes campeones olímpicos afrontarán las series finales de mañana conscientes de que las buenas puntuaciones serán más caras para todas las tripulaciones a partir de ahora.

Tras las pruebas de hoy, Trittel ha destacado que ha sido “otro día con condiciones épicas en Cagliari, con poca ola y vientos primero flojos y luego intermedios”. El regatista catalán ha admitido que en la primera manga les ha costado entender el patrón de viento, pero que lo han podido resolver en la segunda y tercera prueba. “Nuestro objetivo en las series clasificatorias era no sumar ningún gran descarte y lo hemos conseguido a medias, pero estamos contentos porque lo hemos salvado. Estamos donde hay que estar ahora mismo y mañana empieza el Mundial de verdad, con las series finales”, ha añadido.

Como Botín y Trittel, el tándem formado por Conrad Konitzer (CN Arenal) y Anto Torrado (RCN Torrevieja) también ha tenido un buen desempeño hoy y ha firmado un tercero, un décimo segundo y un cuarto. Con estos parciales protagonizan una espectacular escalada en la tabla: suben de la décimo sexta posición a la octava y se meten en el codiciado club del top ten.

“Estamos muy contentos de pasar a las finales clasificados en el top ten –ha explicado el patrón mallorquín-, pero la verdad es que los puntos están tan apretados que no hay mucha diferencia entre estar dentro o fuera. En las finales todo vuelve a empezar, así que la clave será hacer buenas salidas, llevar buena velocidad e intentar no cometer fallos graves para ser regulares y constantes. En todo caso estamos contentos, en el Mundial anterior llevábamos poco tiempo navegando juntos y desde entonces le hemos metido muchas horas, con muchas ganas de lograr estar un día en el grupo oro, como hemos conseguido aquí”.

Su compañero Anto Torrado ha destacado que ha sido una jornada intensa en aguas de Cagliari: “Las condiciones han sido complicadas y cambiantes, y eso nos ha obligado a tener que prestar mucha atención al campo en cada manga. La flota está a un nivel muy alto, nadie regala nada, así que una de las claves para estar arriba está siendo mantener la calma y no cometer errores que te dejen de primeras fuera de la prueba. Se nota que Conrad y yo hemos crecido como equipo en muchos aspectos. Seguimos con muchas ganas de lo que viene y de seguir apretando manga a manga”, ha asegurado el alicantino.

No ha sido el día de los hermanos Martín y Jaime Wizner (RCN Vigo). Un cúmulo de malas decisiones y un retirado en la última manga -en la que cometieron un error y no se penalizaron en el momento, por lo que se tuvieron que retirar al llegar a tierra- han hecho que los gallegos bajen a la cuadrigésimo segunda posición, lo que les deja fuera del grupo oro en las series finales.

Los jóvenes Pol y Alex Marsans (CN Arenys de Mar), por su parte, marchan los cuadrigésimo octavos, de una tabla en la que concurren las 84 mejores tripulaciones de 49er del mundo.