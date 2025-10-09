Baloncesto
El Palmer Basket rescinde el contrato del pívot Lucas N'Guessan
El club y el jugador neerlandés, de 2,13 metros, han llegado a un acuerdo para finalizar su vinculación
El Palmer Basket Mallorca Palma y el pívot neerlandés Lucas N'Guessan han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del jugador. El club mallorquín y el interior de 2,13 m finalizan su vinculación tras haber tomado la decisión de la no continuidad del baloncestista en el proyecto de forma conjunta. En los dos primeros partidos del equipo en la Primera FEB, el pívot ha anotado 6 puntos, ha atrapado 3,5 rebotes y ha realizado dos asistencias en los 34 minutos que ha disputado.
La entidad balear, a través de un comunicado, ha mostrado su agradecimiento con el jugador por "la profesionalidad enseñada durante su estancia en el equipo" y le ha deseado "mucha suerte en sus futuros desafíos".
