Nicolau Mir, al Mundial de Yakarta

El gimnasta del Xelska Illes Balears, Nicolau Mir, ha sido convocado por la Real Federación Española de Gimnasia para formar parte del equipo nacional que disputará el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística, que se celebrará en Yakarta (Indonesia), del 19 al 25 de octubre.

Tras pasar un exigente proceso selectivo, en el que Nicolau ha tenido que realizar un total de cuatro controles (todos ellos desplazándose al CAR de Madrid), finalmente la media de puntuación conseguida en ellos, le ha valido para conseguir el billete a este primer mundial de lo que será la tercera olimpiada que disputará el gimnasta del Coll, con el objetivo final de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, que significarían sus terceros juegos, tras su participación en Tokio y París.

En este nuevo ciclo, el gimnasta mallorquín lo encara de idéntica manera a los dos anteriores, desarrollando su programa de trabajo en el CTEIB, y no en el CAR de Madrid, como el resto de integrantes del equipo nacional español absoluto.

Tras París 2024, en los últimos meses Nicolau ha llevado a cabo un largo periodo de preparación, sin participación en ninguna competición de alto nivel (en el 2025 no ha participado en el Campeonato de Europa ni tan siquiera en el Campeonato Nacional), con el claro objetivo de iniciar con garantías la preparación de este nuevo ciclo. De ahí la enorme satisfacción que ha supuesto su clasificación para Yakarta, ante una competencia de mucho nivel en los jóvenes nuevos de la gimnasia española.

Mañana viernes el gimnasta del Xelska se traslada ya a Madrid, para la concentración preparatoria, previa al mundial, al que la delegación española parte a principios de la próxima semana.