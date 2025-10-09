Baloncesto
Marga Prohens recibe en el Consolat de Mar a Álex Abrines para despedir "una carrera llena de éxitos"
La presidenta del Govern ha calificado al exjugador, que se retiró en julio de este año, como un "referente deportivo y de valores" y le ha agradecido el "haber contribuido a hacer de las Islas Baleares una indudable tierra de campeones"
Europa Press
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha ofrecido este jueves una recepción en el Consolat de Mar al exjugador de baloncesto Álex Abrines, que anunció su retirada como jugador profesional el pasado mes de julio. A pesar de que le quedaba un año de contrato con el Barça, el palmesano decidió que era el momento de parar y pasar más tiempo junto a su familia y sus hijas.
"Decimos adiós a una carrera deportiva llena de éxitos", ha subrayado la líder del Ejecutivo tras la recepción en la red social X, en el que ha calificado a Abrines de "referente deportivo y referente de valores". El excapitán azulgrana, ha continuado Prohens, forma parte de "esa generación dorada" de deportistas de Baleares que han dado "tantas alegrías" y han hecho sentir "tan orgullosos".
"Gracias por no olvidar nunca tu casa y por haber contribuido a hacer de las Islas Baleares una indudable tierra de campeones", ha concluido en su mensaje.
