REAL MADRID
Incendio en la casa de Vinicius
Según ha informado Telemadrid, se habría incendiado la sauna del sótano por un fallo eléctrico
Toni Munar
La casa de Vinicius Jr. en la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid se ha incendiado esta mañana tras un posible fallo eléctrico, según ha informado Telemadrid. Dos dotaciones de los bomberos han tenido que acudir con velocidad para apagar las llamas.
Según informa la televisión de la Comunidad de Madrid, el punto clave habría sido la sauna que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo ha sucedido en el sótano de la casa, aunque el humo ha afectado a toda la planta inferior de la casa y a la superior. El aviso de un vecino al 112 fue en torno a las 11:00 h de la mañana.
En estos momentos, los bomberos se encuentran ventilando las habitaciones del chalet y todo parece controlado. Por suerte, no ha habido heridos y el futbolista no se encontraba en su residencia, ya que está convocado con su selección para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Todas las formas de aparcar mal en el aparcamiento subterráneo del Hospital de Son Espases
- La rotura de una tubería inunda la calle Olmos
- Palma amnistía otro chalet ilegal construido en suelo rústico
- El TSJB confirma la condena de tres años de cárcel por cargar cien mil euros en gastos personales a una funeraria de Mallorca
- Exprofesores de Son Canals alaban a la inspectora que Educación relevó en plena investigación