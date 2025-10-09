El II Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo reunirá a la élite mundial a los pies de la Catedral

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha presentado este mediodía la segunda edición del Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, que se celebrará el próximo sábado 11 de octubre en el Parc de la Mar. El acto, celebrado en la Sala Magna del club, ha contado con la asistencia del presidente del RCNP, Rafael Gil; el director, Manu Fraga; el coordinador del trofeo, Carlos Borrás; el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom; y los deportistas Marcus Cooper, triple medallista olímpico, y Alex Graneri, doble medallista mundial en 2025 y uno de los nuevos referentes del piragüismo español.

Durante su intervención, Rafael Gil ha destacado el compromiso del club con la ciudad y su vocación de utilidad pública, subrayando que el Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo “nació con la idea de acercar el deporte de alto nivel al corazón de nuestra ciudad y hoy se ha consolidado como una cita muy especial en nuestro calendario”.

“El Real Club Náutico de Palma -ha añadido- es una entidad con vocación de utilidad pública, lo que significa que nuestra labor va más allá de la organización de regatas o la gestión de un puerto. Nuestro compromiso es con Palma y con los ciudadanos, promoviendo el deporte, la educación y los valores que transmite la actividad náutica. Este trofeo es una muestra de ello: un evento gratuito, abierto a todos, y que convierte el Parc de la Mar en un gran estadio al pie de la Catedral”.

El presidente del RCNP ha recordado que esta segunda edición reunirá a palistas de diez países, con un palmarés conjunto de más de 400 medallas internacionales y 18 olímpicas, y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Palma, Piraguas Nelo, Paddle Games e IB3, que retransmitirá la competición Élite en directo a partir de las 16.30 horas del sábado, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

A continuación, Carlos Borrás, coordinador principal del evento, ha explicado que esta segunda edición supone “la consolidación de un formato único que combina la cercanía con el público y la exigencia técnica del más alto nivel”. Ha recordado que el Trofeo Ciutat de Palma “no es una prueba más, sino una propuesta diferente, pensada para que el piragüismo se vea, se sienta y se viva desde el primer metro de carrera”, y ha destacado que el interés internacional “ha superado las expectativas, con la incorporación de nuevos países como Hungría y Estados Unidos”.

Por su parte, Marcus Cooper ha calificado el Ciutat de Palma como “un eventazo en el que disfrutan por igual los atletas y los espectadores”, mientras que Alex Graneri ha expresado su “gran ilusión por poder participar en una competición internacional organizada por mi club de toda la vida y frente al público de Mallorca”.

El director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, ha destacado que el Trofeo Ciutat de Palma “tiene vocación de continuidad y de asentarse como una prueba clásica dentro de la oferta deportiva de la ciudad”.

Finalmente, el director del RCNP, Manu Fraga, ha señalado la “curiosa paradoja” de que el Ciutat de Palma de Piragüismo sea la competición más joven del club, con sólo dos años de historia, mientras que el Ciutat de Palma de Vela es la decana de Baleares. “Ambas, sin embargo -ha dicho-, coinciden en que reúnen a los mejores especialistas del mundo de la mano del Real Club Náutico de Palma”.

El II Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo se disputará este sábado en el Parc de la Mar, con acceso libre y gratuito para el público.