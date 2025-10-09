La FFIB presenta junto a Marga Prohens su nueva campaña: "Tenim un compromís social: acabar amb la violència"

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) continúa trabajando de forma pionera para combatir la violencia en los campos de fútbol, bajo el lema “Tenim un compromís social: acabar amb la violència”. Con esta campaña, la entidad busca “ir un paso más allá” con el trabajo iniciado el año pasado, “afianzar” unas medidas que ya han mostrado resultados positivos y hacerlas “más efectivas”.

El acto se ha celebrado en la mañana de este jueves en la sede de la FFIB y ha contado con la presencia de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens; el vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard; el director general d’Esports del Govern, Joan Antoni Ramonell; el director insular d’Esports del Consell de Mallorca, Toni Prats; y el director general d’Esports de l’Ajuntament de Palma, David Salom. También han asistido el gerente de EIVO TV, Juan Ochogavía; Andreu Alba, en representación de los policías tutores de las Illes Balears; y el árbitro José García, en nombre del colectivo arbitral que pronuncia los discursos previos a los partidos.

Las autoridades y representantes del Govern, Consell, Ajuntament de Palma y FFIB presentan la nueva campaña antiviolencia. / FFIB

“Esto no va solo de fútbol. Lo importante es saber que tenemos un problema, que es la violencia”, ha explicado en su discurso el presidente de la FFIB, Jordi Horrach. “Tenemos que poner en valor todo lo que este deporte aporta a nuestros hijos e hijas, y asumir nuestro compromiso social para detener esta violencia”.

El dirigente ha subrayado también el gran papel que desarrolla la federación balear en esta labor: “Somos uno de los principales motores de convivencia, valores y cohesión. A través del fútbol podemos contribuir a construir una sociedad mucho mejor. Es una escuela de vida”, ha subrayado.

“Fuimos la primera federación de España en publicar un vídeo contra la violencia. Queremos acabar con esa lacra, que supone solo el 0,5 % de los problemas que tenemos, pero que existe. Nos queda seguir, continuar y afianzar estas propuestas”, ha añadido.

Entre las principales novedades de esta nueva campaña destacan la incorporación de los policías tutores como figura de apoyo dentro del entorno futbolístico. “Es fundamental. Hay jóvenes que no tienen un referente para decir ‘me hacen bullying en el vestuario’. Ahora los padres cuentan con una figura a la que acudir y todo el mundo tiene un botón para llamar a la policía. Entras en la web de la federación y con un clic encuentras el teléfono del policía tutor de tu pueblo o tu barrio”, ha manifestado Horrach.

Otro de los cambios es la implementación de los discursos de los árbitros antes de los partidos en la categoría de alevín. Hasta ahora, esta medida solo se realizaba en benjamín. El árbitro José García ha recalcado que hay “mucha diferencia” entre el día que hace el discurso y el día que no. “Ya te ven como una persona normal, es muy positivo”, ha expresado.

La FFIB también refuerza medidas ya consolidadas, como los mensajes en las camisetas de los más de 460 árbitros de fútbol y fútbol sala de las islas con los lemas “no chilles” o “con el deporte limpio ganamos todos”, el uso de la tarjeta blanca para reconocer el juego limpio, y la colaboración con EIVO, empresa que ha instalado cámaras en los campos para reforzar la seguridad.

“Las imágenes nos dan una seguridad jurídica mucho mayor. Ahora los jueces aciertan mucho más en las sanciones”, ha señalado Horrach. Gracias a estas herramientas, la federación ha podido aplicar sanciones ejemplares: “Este año ya hemos cerrado tres campos, y llevamos solo un mes. Las sanciones son muy duras porque queremos erradicar este problema”.

La campaña mantiene también las medidas socioeducativas que sustituyen las sanciones tradicionales, como acompañar a un árbitro durante un partido, participar en talleres sobre valores deportivos o redactar trabajos educativos sobre la violencia. El presidente de la FFIB ha afirmado que “más de veinte personas” han participado ya en estas actividades, con resultados “muy positivos”.

En su discurso, Horrach tampoco ha querido perder la oportunidad de agradecer la implicación y la cercanía de la presidenta del Govern, Margalida Prohens: “Pensaba que esto sería mucho más difícil, y me está resultando sorprendentemente fácil. Tengo que agradecer a Marga y a todo su equipo, que siempre están ahí cuando los necesitamos”.

Por su parte, Prohens ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva: “Como madres, padres, entrenadores y aficionados, esto no es solo cosa de la Federació, del Govern, de los árbitros o de los policías. Nos tenemos que implicar todos. Porque los jóvenes nos miran y aprenden por imitación. Si queremos que crezcan con los valores del deporte, tenemos que dar ejemplo”.

La presidenta ha agradecido también la labor que realizan los policías tutores, los árbitros y EIVO en una tarea “tan complicada como es la educación” y ha celebrado los progresos conseguidos. “Es impresionante ver los cambios que se están produciendo de manera tan rápida gracias al trabajo de la Federació”, ha concluido.